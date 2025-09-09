Live TV

Marcel Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital

Data actualizării: Data publicării:
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Marcel Ciolacu și Marcel Boloș Foto: Inquam Photos / George Călin

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de „cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024.  „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că „se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”.

„Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că a „informat de cel puţin şase ori”, prima dată pe data de 18 august 2024.

„Şi după aceea informări au fost lunare", a mai declarat Marcel Boloş, fost ministru de Finanţe. 

El a spus că regretă că nu a dedmisionat, deşi a înercat: „Regretul este cel legat de demisie. Am încercat de trei ori, am avut demisia scrisă de trei ori. Poate acum lumea crede că se puteau face minuni”.

 Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că nu obişnuieşte să vorbească urât: „Eu nu...nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.

Un alt fost ministru de Finanţe, Adrian Câciu, susţine că „nu a existat în istoria României o perioadă atât de complicată ca cea dintre 2020 până în 2024”.

„Am luat o decizie: ne strângem ca broasca ţestoasă, ne băgăm în carapace şi ieşim şi mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare şi investim?", a declarat Adrian Câciu, fost ministru de Finanţe.

„Deciziile sunt grele. Dar sunt luate. Ai fost acolo, ţi-ai asumat, mergi mai departe”, a mai afirmat Câciu.

Deficitul României a crescut începând cu anul 2016, dar din 2019 a trecut de 4%, în condiţiile în care ţinta este de 3%.

În 2024 deficitul a ajuns la 9, 3%.

Citește și:

Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreţionar şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
sticle de plastic pe plaja
5
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea...
elevi langa scoala
Haosul din Educație continuă. Ziua a doua de școală, între amenințări...
fetiță cu umbrelă sărind în baltă și peisaj de toamnă
Urmează o lună cu vreme mai caldă decât în mod normal: când și unde...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
Ultimele știri
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB, audiat la DIICOT
Tilda Swinton, Javier Bardem și Mark Ruffalo, între cei 1.500 de actori de la Hollywood care anunță boicotarea instituţiilor israeliene
Un TIR a luat foc pe DN 7 după ce a lovit un cap de pod în județul Arad. Traficul este blocat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
marcel ciolacu psd
Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreţionar şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului
Marcel Ciolacu
Nou mesaj de la Marcel Ciolacu: ce spune despre cum a lăsat economia și de ce ar avea nevoie România
Emmanuel Macron
„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Câți oameni pleacă de la Cancelaria premierului. Anunțul lui Ilie Bolojan
bani si foi de calcul
Ilie Bolojan, despre deficitul României după măsurile de austeritate. „Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry rupe tăcerea despre ziua înmormântării prințesei Dianei. Momentul în care și-a permis să plângă
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Au apărut imaginile. Ea a anunțat "divorțul anului" în România, dar tot cu el a plecat în vacanță
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea