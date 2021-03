Senatorii au învățat să folosească tableta pentru a vota proiectele de legi. Streinu Cercel a ajutat-o pe Gabriela Firea

Tehnologia îi pune uneori în încurcătură pe parlamentari. Senatorii au învățat astăzi cum să voteze pe tabletă proiectele de lege pe care le dezbat. Din cauza pandemiei doar o parte dintre aleși se prezintă fizic în sala de plen. Astfel, tabletele ar trebui să faciliteze întreaga procedură, fiindcă votul poate fi exercitat și de la distanță. Până acum, absenții votau prin telefon.

De la prezidiul Senatului, președintele Anca Dragu le-a explicat colegilor cum să folosească tabletele. Întocmai ca la școală, senatorii aflați în bănci erau atenți la pașii pe care trebuiau să îi urmeze. Astfel, lecția a început de la zero. Aleșii au fost instruiți să deschidă tabletele, să introducă codul PIN și să acceseze o aplicație pentru a vota.

Volumul mare de instrucțiuni i-a pus în încurcătură pe unii senatori.

Valentin Cioromelea, senator AUR: "Eh... merge, merge. Se descurcă fiecare cum poate, dar se descurcă cu ajutorul staff-ului tehnic. Fiecare s-a descurcat".

Gheorghe Carp, senator PNL: "Pentru prima dată a mers foarte bine."

Reporter: Până acum era anevoios?

Gheorghe Carp: "Nu era anevoios, dar dura un pic mai mult. Atâta tot".

Pentru fiecare vot, aleșii au la dispoziție 1 minut. Sub presiunea timpului, unii au apelat la ajutorul colegilor. Profesorul Streinu Cercel i-a venit în ajutor fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea.

Într-o bancă alăturată mai mulți senatori AUR s-au adunat cu tabletele în mână.

Mircea Dăneasă, senator AUR: "Apăsat pe... verde și e pentru".

Adrian Costea, senator AUR: "Din nefericire, chiar eu nu am avut-o la mine și până la urmă nu s-au votat, s-a votat un singur punct, punctul 18, celelalte puncte rămân pentru luni. Luni promit să îmi aduc tableta de acasă. Am fost lângă doi colegi mai în vârstă și am încercat să fiu de folos".

Reporter: V-ați descurcat sau...?

Evdochia Aelenei, senator AUR: Da...

Reporter: V-au mai ajutat și colegii?

Evdochia Aelenei: Nu, deci este foarte simplu, foarte, foarte simplu.

Până la primirea tabletelor, senatorii își exprimau votul la microfon în sala de plen, iar cei care nu erau prezenți, își anunțau opțiunile prin telefon. Astfel, procedura de vot putea ajunge să dureze aproape două ore.

