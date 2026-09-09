Audieri în Comisiile IT din Parlament: Centrul Național Cyberint a trimis peste o mie de informări cu vulnerabilitățile instituțiilor

Centrul Naţional Cyberint (CNC) a transmis, din 2021 până în 2026, peste 1.300 de informări către instituţii publice privind vulnerabilităţi informatice de natură tehnică, procedurală sau umană, a declarat şeful CNC, Anton Rog, la dezbaterile din Comisiile parlamentare pentru tehnologia informaţiei. El a precizat că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) fusese avertizată încă din 2021 cu privire la existenţa unor vulnerabilităţi critice.

Comisiile parlamentare au analizat atacul cibernetic asupra ANCPI din 14 iulie 2026, în urma căruia platforma e-Terra a fost blocată, iar tranzacţiile imobiliare din România au fost afectate timp de aproape o lună, scrie Agerpres.

Anton Rog a afirmat că investigaţiile Centrului Naţional Cyberint au identificat încă din 2021 compromiteri şi vulnerabilităţi critice în sistemele ANCPI. Potrivit acestuia, informaţiile au fost transmise premierului de la acel moment, conducerii Ministerului Dezvoltării şi ANCPI.

„Investigaţiile specifice derulate de Centrul Naţional Cyberint au permis identificarea unor compromiteri şi vulnerabilităţi critice la nivelul anului 2021, aspecte care au fost comunicate prim-ministrului la momentul respectiv, conducerii MDLPA şi ANCPI. În plus, vreau să precizez că numai în anul 2025 am trimis 233 de informări legate de vulnerabilităţi, nu numai la ANCPI, în general, în arcul guvernamental, iar în intervalul 2021-2026 am trimis 1.304 informări către diverse instituţii din arcul guvernamental cu vulnerabilităţile de ordin tehnic, procedural sau uman pe care le au aceştia în interior”, a precizat Rog.

Şeful CNC a menţionat că, potrivit datelor SRI, nu a existat un răspuns oficial din partea ANCPI la informările transmise.

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Atacul asupra ANCPI: aproximativ 1.000 de servere virtuale, șterse

Anton Rog a explicat că atacul din 14 iulie a fost unul de tip ransomware şi a fost atribuit actorului cibernetic ByteToBreach. Atacatorii au şters aproximativ 1.000 de servere virtuale din reţeaua ANCPI.

Potrivit şefului CNC, atacul a fost favorizat de mai multe vulnerabilităţi de securitate, printre care utilizarea unor parole cu un nivel redus de complexitate şi reutilizarea acestora pentru perioade îndelungate, inclusiv pentru conturile de administrator. Au fost identificate şi sisteme vechi, care nu mai fuseseră actualizate de mai mulţi ani, precum şi reguli permisive de acces în reţeaua internă.

DNSC: „Nu a fost un atac foarte sofisticat”

Directorul adjunct al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), Ionuţ-Andrei Iacoboaei, a afirmat că ANCPI a folosit aceeaşi parolă de administrare pentru conturi diferite, o practică nerecomandată.

„Escaladarea şi compromiterea a fost posibilă datorită unui cumul de factori - vorbim de sisteme vulnerabile, de lipsă de actualizări de securitate, de utilizarea aceloraşi parole pentru conturi diferite. (...) Nu a fost un atac foarte sofisticat, din perspectiva DNSC, a fost un atac derulat prin exploatarea unor vulnerabilităţi cunoscute”, a detaliat acesta.

DNSC a transmis către 2.400 de instituţii publice de nivel naţional notificări prin care au fost semnalate peste 40.000 de vulnerabilităţi.

ANCPI: Activitatea ar putea fi reluată integral săptămâna viitoare

Reprezentanţii ANCPI au declarat că activitatea instituţiei, afectată de atacul cibernetic din 14 iulie, ar putea fi reluată integral în cursul săptămânii viitoare.

„Încercăm să luăm cele mai bune măsuri, o parte din aplicaţii au fost pornite, cred că cel târziu săptămâna viitoare vom reporni integral activitatea”, a spus Mircea Popa, director general adjunct al ANCPI.

Eduard Gheorghe, şeful direcţiei informatice din ANCPI, a precizat, la rândul său, că nu există informaţii potrivit cărora bazele de date ale instituţiei ar fi fost afectate.

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Radu Mihaiu: „Instituţiile din România nu sunt protejate”

Preşedintele Comisiei IT din Camera Deputaţilor, deputatul USR Radu Mihaiu, a declarat că analiza atacului asupra ANCPI ridică semne de întrebare cu privire la nivelul de protecţie al altor instituţii publice.

„Discuţiile de astăzi mi-au confirmat că întrebările care se pun acum sunt: câte alte instituţii s-ar putea trezi în situaţia ANCPI şi, mai ales, când. Avem o mare problemă. E vorba şi de erori tehnice, dar şi mai grave sunt cele instituţionale, care permit şi chiar favorizează astfel de atacuri. Sunt componente care nu sunt acoperite de contractele de mentenanţă, sunt componente expirate, evident pline de vulnerabilităţi. Toate acestea pentru că la nivelul conducerii instituţiilor nu există conştientizarea pericolului real pe care îl prezintă atacurile cibernetice. Realitatea este că instituţiile din România nu sunt protejate, că avem zeci, poate chiar sute de instituţii care se pot afla oricând în situaţia ANCPI”, a spus deputatul USR.

Senatorul PSD Marius Humelnicu a criticat faptul că ANCPI a primit informări privind vulnerabilităţile, dar acestea nu ar fi fost urmate de măsuri suficiente.

„Nu înţeleg de ce nu aveţi o colaborare cu specialişti. Cred că ar trebui să răspundă preşedintele ANCPI pentru ce s-a întâmplat, nu ştiu de ce nu şi-a dat demisia sau nu a fost demis”, a declarat Humelnicu.

Editor : Ana Petrescu