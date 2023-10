În urmă cu 15 ani, pe când la București avea loc celebrul summit NATO-Rusia, Gheorghiță Mîndruță era angajat la SPP ca ofițer din brigada de intervenție antitero. Misiunile sale din acele zile: paza și protecția președintelui Rusiei, Vladimir Putin, respectiv cea a președintelui SUA George Bush. Ulterior, Mîndruță a fost recrutat pentru Departamentul de Protecție și Securitate al ONU și a lucrat cu arma în mână pentru protecția demnitarilor în teatre de război sau în zone de conflict din Afganistan, Sudan sau Libia. La alegerile din anul 2020 a prins un loc elibigil pe listele USR-PLUS pentru Senatul României, însă opoziția nu i-a plăcut, așa că de circa un an el activează în grupul parlamentar al PSD. Cea mai nouă propunere politică a sa face referire la reintroducerea serviciului militar pentru tinerii din România.

“Serviciul militar trebuie să fie pentru toți tinerii’ - este de părere senatorul PSD Gheorghiță Mîndruță, fost militar în serviciile antitero din SPP. Acesta spune că o discuție despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România va trebui să aibă loc în perioada următoare. “Legea care prevedea serviciul militar obligatoriu, din câte știu eu, nu este anulată, este doar suspendată. Practic, se poate reveni oricând la acea lege. Nu trebuie inițiativă legislativă nouă”, a declarat Gheorghiță Mîndruță în exclusivitate pentru digi24.ro.

“Ar fi nevoie de o discuție care să genereze un proiect adaptat zilelor noastre, în care să excludem experiențele cu ieșitul la munci, cum era pe vremuri. Vorbim de o pregătire militară în primul rând. E vorba de lucrul cu tinerii aceștia, să-i învățăm să lucreze în echipă. Din cauza internetului, din cauza tehnologiilor, tinerii au devenit foarte individualiști și atunci pregătirea aceasta militară, cu statul împreună, pentru o perioadă - 6 luni, un an, nu pot să spun eu acum cât - e nevoie de o perioadă de cazarmare. În timpul acesta, ei dorm împreună, mănâncă împreună, se antrenează împreună, obțin niște deprinderi de bază raportate la pregătirea militară”, ne-a mai spus senatorul PSD. Acesta explică faptul că “în aproape toată țările din Europa există serviciu militar obligatoriu, iar Letonia a reintrodus acest serviciu la 1 septembrie 2023. Războiul din Ucraina pe mulți i-a luat pe nepregătite. Apoi, nivelul conflictului militar din Israel i-a surprins pe mulți. Ce învățăm din toate evenimentele astea? Că trebuie să fim pregătiți”.

Gheorghiță Mîndruță: Militarii americani erau extrem de apreciativi la adresa militarilor români din forțele de operațiuni speciale

Gheorghiță Mîndruță are o bogată experiență ca militar. A făcut parte din mai multe structuri militare din MApN, SPP și Departamentul de Protecție și Securitate al ONU. Iar misiunile sale au fost adesea la cel mai înalt nivel antitero. Într-o discuție cu digi24.ro, senatorul Mîndruță a relatat că în anul 2008, la summit-ul NATO de la București, a făcut parte din “grupul de intervenție care asigura protecția pentru președintele Putin și tot la summitul NATO, la Constanța, am fost în echipa care a asigurat protecția președintelui american (George Bush- nr) în timpul întâlnirii acestuia cu președintele Băsescu”. De asemenea, actualul senator George Mîndruță a făcut parte din structurile de pază și protecție zilnice pentru președinții Ion Iliescu și Traian Băsescu, pentru prim-miniștrii Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu, dar și pentru numeroși alți șefi de stat sau demnitari din multe alte țări. “În România, făcând parte din formațiunile de intervenție antitero, noi asiguram acțiuni de protecție atât președinților și prim-miniștrilor, cât și demnitarilor străini care veneau ocazional pe teritoriul României. Nivelul lor de protecție prevedea și nivel de protecție antitero. În străinătate, am lucrat pentru reprezentanții ONU din diferite țări, începând cu Afganistan și urmând cu Sudanul de sud, Libia. Am fost în proximitatea multor președinți sau prim-miniștri de-a lungul anilor”, ne-a povestit senatorul PSD.

Senatorul Mîndruță, pe vremea în care era militar în Afganistan. Foto: arhiva personală

L-am întrebat pe Gheorghiță Mîndruță în ce măsură sunt adevărate sau mai degrabă basme informațiile care spun că militarii români sunt foarte bine văzuți în teatrele de război sau în misiunile la care participăm ca țară membră a NATO. “Nu sunt deloc basme, sunt o realitate cât se poate de corectă. Eu am participat la misiuni externe atât ca militar MApN, cât și ca ofițer SPP. Am interacționat în toate misiunile la care am participat ca militar român cu militari din foarte multe țări străine, din SUA, din Europa. Și vă garantez cu toată răspunderea că militarii români sunt foarte apreciați, datorită calităților acțiunilor lor, datorită devotamentului și al seriozității de care dau dovadă. Am interacționat în perioada 2008-2009 în Afganistan cu militarii din zona de intelligence. Eu făceam parte din misiunea ONU și asiguram împreună cu alți 11 colegi de la SPP protecția reprezentantului ONU în Afganistan. Dar, datorită specificului zonei și a pericolelor care erau în Afganistan, eram totdeauna în contact foarte apropiat cu misiunea NATO din Kabul, acolo unde erau prezenți și militari români care erau acolo pe zona de intelligence și care dădeau dovadă de un profesionalism foarte ridicat. Și știu, din discuțiile ulterioare, militarii americani erau extrem de apreciativi la adresa militarilor români din forțele de operațiuni speciale. Dacă nu mă înșel, România era singura națiune cu care ei desfășurau operațiuni în comun la acel moment”.

Despre pericolele unui militar antitero

Am fost curioși să aflăm dacă în misiunile sale ca militar antitero Gheorghiță Mîndruță a folosit vreodată arma sau tehnici de luptă pentru a contracara un pericol iminent. “În cadrul misiunilor de protecție, o componentă foarte importantă e cea de planificare și de prevenire a unor incidente. Și aici pot spune cu mîndrie că noi alocam întotdeauna un interval de timp suficient pentru a pregăti misiunile așa cum trebuie. Asta înseamnă rute alterntive de deplasare - planul A, planul B și emergency plan în caz că ceva merge prost. Au fost ceva incidente, nu am fost ocoliți de incidente. Nu pot spune că am fost noi neapărat ținta, dar am fost în zonă atunci când au avut loc incidente armate, explozii, mai ales în Afghanistan”, ne-a povestit senatorul Mîndruță.

Mîndruță, în echipa de intervenție antitero de la vizita președintelui SUA în România

Timp de mai mulți ani, militarul Mîndruță a avut un program infernal. “Vorbim în primul rând de o pregătire psihologică foarte bună, o pregătire fizică foarte bună, în care stai foarte mult timp în picioare, uneori trebuie să mergi distanțe foarte lungi pe jos. Apoi să ai un psihic care să reziste la orele multe de lucru. Uneori ne duceam spre 15-16 ore pe zi. E vorba de mentalitate. Într-o discuție pe care o aveam cu cineva de la Secret Service din SUA îmi spunea că ei încearcă pe cât posibil să nu recruteze oameni din poliție. Nu că nu ar fi capabili, dar e vorba de mentalitate. De ce? Ca ofițer de poliție sau de Jandarmerie, tu de dezvolți într-un anumit fel, iar pregătirea asta nu se potrivește întodeauna și cu meseria de protecție. Dacă un polițist este implicat într-un schimb de focuri, el caută să se adăpostească undeva și apoi răspunde. Dacă ești ofițer de protecție, trebuie să stai acolo. Trebuie să înțelegi că viața demnitarului pe care trebuie să-l protejezi e mai importantă decât viața ta. E o mentalitate cu care trebuie să te obișnuiești la un moment dat”.

Întrebat de ce a ales să facă politică după atâția ani ca militar, Gheorghiță Mîndruță ne-a spus: “Am înțeles la un moment dat un lucru, pe care sper eu să-l înțeleagă cât mai mulți oameni. Și anume, orice se întâmplă într-o țară, în România, să zicem, pleacă de la decizia politică. Fie că vorbim de mediul economic, de sănătate, de educație, totul pleacă de la politic. De la deciziile pe care parlamentul și guvernul le iau”.