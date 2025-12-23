Live TV

Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”

Rusi SRI
Foto: Facebook

Bloggerii și influencerii ruși îi fac imagine lui Vladimir Putin folosind poze din România. Fotografii ale unităților române ale SRI sunt folosite pentru a ilustra armata Moscovei.

Inițiativa aparține unui cont propagandistic rusesc pe Facebook,  în limba engleză, St. Chucks, care își afirmă intenția de a da zilnic „știri și citate inspiraționale”. Doar că absolut toate postările fac referire la Vladimir Putin, Rusia sau victorioasa armată rusă.

O imagine din Fort Laurdale, Florida, este oferită ca fiind de la Soci, pe litoralul estic al Mării Negre, iar puțin mai jos ar trebui să vedem, conform descrierii, soldați ruși. „Rusia este bine echipată împotriva oricărei agresiuni externe, venită de la orice țară a lumii”, sună explicația. Însă în fotografie, în loc de soldați ai Federației Ruse apar, aliniați, trupele speciale de intervenție ale SRI. Pentru a oferi mai multă autenticitate, sigla SRI este înlocuită în imagine cu steagul Rusiei. 

Un search cu Google Lens duce către pagina de Facebook a SRI, unde fotografia a apărut la 27 martie. „În weekend-ul 28-30 martie vom participa la evenimentul Porți deschise la Cotroceni, în cadrul căruia specialiștii SRI vor prezenta echipamente și tehnică, alături de oferta educațională și de carieră în instituție”, anunța atunci SRI pe pagina de Facebook.

