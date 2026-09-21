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Siegfried Mureşan spune că nu va crește din nou taxele: „Nu am nicio ezitare”

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Bucharest, Romania. 18th Sep, 2026: Siegfried Muresan (C-L), Romania's prime minister candidate, arrives at the Romanian Senate. Muresan, National Liberal Party (PNL) MEP, is the third candidate nominated by the Romanian president in an attempt to secure
Foto: Profimedia
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Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, luni, despre datele economice prezentate de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, că PSD încearcă „să îmbârlige oamenii”, pentru ca aceștia să fie manipulabili. El a dat asigurări că nu va creşte taxele, deoarece situația economică a României este acum mai bună.

Mureşan a fost întrebat la Ştirile ProTV despre afirmaţiile lui Sorin Grindeanu privind situaţia gravă economică a ţării, potrivit News.ro.

„Nu cred că istoria PSD-ului este de a spune adevărul. Istoria PSD-ului este de a încerca să îmbârlige oamenii. Întotdeauna PSD-ul şi-a dorit ca oamenii să fie slabi, şantajabili, manipulabili, controlabili", a spus el.

„Oamenii trebuie să ştie adevărul. Economia, în urmă cu un an de zile, după prim-ministrul de atunci, a fost într-o situaţie la limită, pe marginea prăpastiei. Astăzi economia e stabilizată. În ultimul an au fost necesare unele măsuri pe care sunt sigur că Ilie Bolojan nu le-a luat cu inima uşoară. Acum, de îndată ce ne permitem, vom putea discuta de măsuri de relaxare fiscală. Sper să putem reveni şi cu TVA-ul, care acum e la 21%, înapoi la 19%, cât de curând posibil", a menţionat el.

Mureşan a mai spus că nu va majora taxele.

„Nu am nicio ezitare. În urmă cu un an de zile, România era la limită. Aceste măsuri de creştere de taxe au fost inevitabile. Din păcate, ele au fost necesare. Acum, situaţia este mai bună. În ultimul an, a trebuit făcută ordine, în următorul an, trebuie doar să nu mai vină cineva să facă dezordine. Ar fi păcat ca, după ce oamenii au făcut sacrificii în acest an, s-a făcut ordine, să vină cineva cu bocancii plini de noroi în casă să facă dezordinea făcută", a mai spus premierul desemnat”, a spus el.

Siegfried Mureşan a continuat: „Creşterile de taxe nu mai sunt necesare. Nu vom creşte taxele. Mi-aş dori să le scădem cât de repede posibil, o vom face de îndată ce ne permitem acest lucru. Nu pot promite că vor fi reduceri de taxe imediat, dar de îndată ce este posibil, vom face acest lucru. O indexare a pensiilor, o indexare a salariilor, sigur că este de dorit de îndată ce avem spaţiu".

Preşedintele PSD a spus luni într-o conferinţă că România are 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectaţi sunt pensionarii.

„Avem cea mai puternică prăbuşire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. Avem cea mai mare cădere a producţiei industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investiţiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro, mai puţin decât în trimestrul 2 al anului 2025. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la preţul energiei electrice şi la combustibil, cu benzina peste 10 lei şi motorina peste 11 lei", a spus Grindeanu.

„PSD nu poate gira, prin vot, continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureşan, inclusiv în această dimineaţă, a anunţat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea PSD nu îl poate vota", a precizat Grindeanu.

Editor : M.B.

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