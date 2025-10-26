SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor pentru funcția de primar general

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt favoriții bucureștenilor pentru alegerile din Capitală, la o distanță de doar 2 procente, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Cei doi primari de sector sunt urmați de Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, cu 18%, respectiv 16% procente.

Primarul sectorului 4 este primul în sondajul realizat de Avangarde, cu un procent de 25%. Este urmat la o diferență de doar 2 procente de primarul sectorului 6, cu 23%. Cei doi edili sunt urmați de Cătălin Drulă cu un procent de 18% și de jurnalista Anca Alexandrescu, cu 16%. Pe locul 5 este Cristian Popescu Piedone cu un procent de 8%. De asemenea, europarlamentarul Vlad Gheorghe ar obține 4%, în timp ce candidatul celor de la SENS, Ana Ciceală, 3%, potrivit sondajului.

Un procent de 43% dintre bucureșteni au susținut că ar vota la alegerile locale din Capitală dacă acestea ar fi duminica viitoare, în timp ce 9% susțin că nu ar ieși la vot. De asemenea, 62% dintre bucureșteni susțin că alegerile trebuie organizate cât mai rapid. Este de precizat că sondajul a fost realizat în perioada 19.10.2025 – 25.10.2025, iar Guvernul a decis oficial organizarea alegerilor pe 23 octombrie.

De asemenea, potrivit sondajului Avangarde, 63% dintre bucureșteni nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului Bolojan, în timp ce doar 29% se declară mulțumiți.

Sondajul este realizat de Avangarde, la nivelul orașului București. Acesta a fost organizat în perioada 19-25 octombrie, prin apeluri telefonice, pe un eșantion de 1.000 de persoane. Eroarea maximă este de +/- 3,2%.

Editor : Andreea Rubica