Sorin Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că nu vor accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic în viaţa lor, arătânsd că primul pachet de măsuri a pus povara exclusiv pe românii cu venituri mici iar fuga după recuperarea deficitului nu trebuie să transforme România într-un stat fanariot. Potrivit lui Grindeanu, statul trebuie să-şi facă mai întâi curăţenie în propria ogradă. El a mai spus că nu mai era nevoie de creşterea TVA dacă impuneau o alternativă raţională, impozitul progresiv.

Declarația lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților:

AUR nu vrea să pice Guvernul. Pentru că știu foarte bine că nu au nicio alternativă și nici un plan coerent pentru România. Vor doar să marcheze electoral acest moment, vânzând cinic iluzii românilor. Așa cum au făcut-o mereu. Acesta este adevărul de la care pornim! Azi, România nu are nevoie de lozinci sau scenete estivale ieftine, ci de consistență și luciditate.

Sunt ferm convins că românii, în marea lor majoritate, înțeleg momentul greu prin care trecem astăzi. Și sunt extrem de îngrijorați de ceea ce se întâmplă.

De aceea, ei vor soluții clare, asumate cu mult curaj, soluții care să corecteze nedreptățile existente, nu să le adâncească.

PSD nu va fi niciodată parte dintr-un scenariu iresponsabil. Dar, pentru a restabili încrederea românilor în instituțiile statului, trebuie – cu toții! - să înțelegem că instituțiile democratice nu sunt jucării.

Da, angajarea răspunderii Guvernului este o procedură legală și constituțională. Dar trebuie să rămână excepția, nu regula. Parlamentul nu este anexa Guvernului. Ca președinte al Camerei Deputaților, cred că toate deciziile majore trebuie discutate în Coaliție, dar și în Parlament, transparent, în fața oamenilor.

PSD și-a asumat pe deplin responsabilitatea guvernării. Așa am făcut în pandemie, când mulți dintre cei care astăzi se dau mari experți au aruncat bugetul țării în aer, fără ca banii să se regăsească în investiții sau în buzunarele oamenilor.

Nici atunci, și nici acum, PSD nu a căutat vinovați. Am început să reparăm și să restabilim un echilibru care a vizat creșterea nivelului de trai al românilor simpli. Da, am protejat și am crescut puterea de cumpărare a populației. Da, am făcut dreptate pensionarilor. Da, am dat drumul la investiții și am început să unim țara prin autostrăzi și drumuri rapide, astfel încât nicio regiune să nu mai rămână în urmă din lipsa infrastructurii. Da, am început să construim spitale după 30 de ani. Și, mai ales, da, am susținut mediul de afaceri românesc.

Nu vom accepta niciodată să fim scoși țapi ispășitori de niște amatori care nu au construit nimic în viața lor. Nici atunci, și nici acum, noi, PSD, nu ne-am asumat și nu ne vom asuma să girăm transformarea unei crize bugetare într-o criză economică profundă. Nu putem repeta greșelile guvernării din 2010-2011, când austeritatea a distrus economia și a aruncat milioane de români în sărăcie.

PSD nu poate înghiți pe nemestecate această rețetă. Primul pachet de măsuri a pus povara exclusiv pe românii cu venituri mici. Fuga după recuperarea deficitului nu trebuie să transforme România într-un stat fanariot.

Statul trebuie să-și facă mai întâi curățenie în propria ogradă, în propriile sisteme publice și nu invers. Am propus în Coaliție - și partenerii pot confirma acest lucru - o alternativă rațională la această avalanșă de taxe. O alternativă pe care toată Europa civilizată o aplică, o alternativă care a fost validată de Banca Mondială, Comisia Europeană și OECD.

Această alternativă simplă și corectă era impozitul progresiv.

Nu mai era nevoie de creșterea TVA dacă acest principiu era corect aplicat. Cei cu venituri mici plăteau mai puțin, iar cei cu venituri mari plăteau mai mult, dar aveau posibilitatea de a-și deduce cheltuielile cu sănătatea, educația copiilor sau investițiile în propria dezvoltare. Aceasta era soluția corectă și echitabilă, cu care puteam depăși această criză cu costuri mult mai reduse.

A-i cere cuiva să își taie de bună-voie sinecura este ca și cum ai cânta la flaut într-o sală plină de băieți de cartier. Și să speri că vor lăcrima de emoție. Acesta este semnul suprem de slăbiciune instituțională a statului pe care oamenii l-au sancționat dur prin vot. Asta i-a înfuriat cel mai tare. Și pe bună dreptate. Reformele reale nu se fac cu sloganuri de „marketing”, ci cu decizii ferme și echitabile.

Românii vor dreptate. Dar dreptatea trebuie să se facă acolo unde trebuie: În consiliile de administrație umflate, în companiile de stat cu pierderi, de la băieții veseli din energie, de la evazioniștii de profesie, care secătuiesc bugetul și râd în fața legii.

Și da – dreptatea și echitatea trebuie să se facă de sus în jos, iar noi – întreaga clasă politică – trebuie să dăm semnalul... începând cu noi!

E corect ca partidele să aibă subvenții. Este o formă simplă de limitare a corupției. Dar și aici s-a exagerat. Aceste sume mult prea mari trebuie reduse urgent!

Marile partide sunt vinovate pentru că au lăsat lucrurile să scape de sub control, deci tot noi trebuie să le reparăm. Jaful din banul public trebuie stopat. În lupta cu cartelurile bugetarilor de lux, voi sta alături de premierul Bolojan în linia întâi. Este un angajament ferm.

Domnule prim-ministru, ați spus zilele trecute că ați înțeles mesajul PSD. Ne bucură și ne dă încredere. Pentru o susținere politică solidă, în continuare, trebuie să corectăm rapid unele lucruri absurde care se regăsesc în primul pachet de măsuri. Am putea începe cu deținuții politici și cu mamele care își cresc copiii. Ar fi de bun-simț. Apoi, să abordăm împreună cu mult curaj alte două seturi de măsuri esențiale: 1. Un pachet pentru echitate fiscală. 2. Și un pachet de măsuri pentru relansarea economiei românești.

Dincolo de nevoia de a face curățenie în cheltuieli și în risipa banului public, problema structurală a României este cea a veniturilor bugetare prea mici. Așadar, trebuie să discutăm aplicat despre veniturile bugetare pierdute: 10% din PIB anual doar prin evaziune. Și apoi să ne uităm mai atent la companiile care au strâns datorii de peste 85 de miliarde de lei la buget.

Acesta este motivul pentru care am spus că vom evalua periodic performanța conducerii ANAF. Vrem rezultate, nu doar promisiuni.

Dacă ANAF ar reduce la jumătate evaziunea fiscală și arieratele la buget, atunci România ar fi azi pe excedent bugetar.

Nu vrem generalități și principii, ci măsuri concrete:

1. Modificarea rapidă a Legii Insolvenței.

2. Taxarea externalizării profiturilor de către multinaționale.

3. Scăderea impozitării de la 1% la 0,5% pe cifra de afaceri, dar acest principiu să se aplice la toate companiile plătitoare de impozit pe profit.

4. Controale ITM țintite care vizează cei 1.4 milioane de lucrători la negru și gri.

5. Verificările ANAF să se facă după o matrice corectă și clară de risc.

Toate aceste măsuri, trebuie să se regăsească obligatoriu în pachetul doi. La fel cum ANAF trebuie să își accelereze digitalizarea și să fie capabil să poată face globalizarea veniturilor populației. Așa se va putea introduce impozitul progresiv concomitent cu reducerea TVA-ului! Românii și antreprenorii români s-au săturat să vadă că biciul se pune tot pe calul care trage - adică pe cei corecți care își plătesc la timp taxele la stat. Rețineți – oricâte taxe ar pune Guvernul Bolojan, ele nu vor fi niciodată suficiente dacă unii vor risipi în continuare banii sau dacă economia va intra în recesiune.

Această moțiune va pica cu siguranță, dar nu trebuie să ignorăm semnalele din societate. O pensie de 3 mii de lei pentru care s-a muncit o viață nu poate fi niciodată considerată o pensie mare! Nu putem cere sacrificii, dacă nu începem cu noi. PSD își păstrează încrederea că vom depăși rapid și inteligent această criză bugetară dacă vom alege să tratăm România cu respect.

Eforturile bugetare din ultimii ani au transformat România și doar niște orbi populiști pot nega asta. Consolidarea fiscală prin care vom trece trebuie să aibă o singură misiune - să nu distrugă potențialul economic al României.

Așadar, vă invit să lăsăm populiștii să urle în gol, în timp ce noi vom continua să finalizăm autostrăzi și spitale.

