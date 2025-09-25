Live TV

Video Şoşoacă s-a plâns la Russia Today că este persecutată politic, pentru că are relații bune cu Rusia, China și Palestina

Data actualizării: Data publicării:
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Diana Iovanovici Șoșoacă. Foto. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Europarlamentara Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, s-a plâns la postul puterii de la Moscova, Russia Today, că este persecutată politic și juridic. Parchetul General a solicitat Parlamentului European, zilele trecute, ridicarea imunităţii europarlamentarei, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care propagandă legionară. Șoșoacă s-a victimizat la postul rusesc și a atacat UE.

Diana Iovanovici-Şoşoacă a fost chemată marţi la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.

"Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracţiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal", a transmis marţi Parchetul într-un comunicat de presă.

În intervenția la Russia Today, Diana Șoșoacă a afirmat că se aștepta să fie persecutată și că și-a anunțat colegii de partid că așa se va întâmpla, pentru că politica sa este împotriva „globaliștilor din UE și a războiului lor”.

"Este exact ceea ce mă aşteptam să facă! Le-am anunţat oamenilor mei şi colegilor mei din partidul politic că aşa se va întâmpla, pentru că politica mea externă, politica mea faţă de străinătate, este împotriva globaliştilor din Uniunea Europeană. Este împotriva războiului lor. Este despre adevăr şi despre curaj. Iar ei cred că toţi oamenii sunt laşi”, a spus aceasta.

Lidera SOS România a reamintit că, în perioada petrecută în Parlamentul României, a fost sancționată constant și că s-a ales cu „peste 100 de dosare penale”, în timp ce „cei care au distrus industria și agricultura României nu au fost niciodată anchetați”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șoșoacă susține că a fost avertizată că va fi „doborâtă” tocmai pentru că a făcut ceea ce alții n-au îndrăznit: a întreținut legături directe cu Rusia, China și Palestina. „Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare. Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina. Toate aceste țări sunt acuzate de dictatură, dar dictatura și cenzura sunt, de fapt, în Uniunea Europeană”, a spus europarlamentara.

Nu este prima dată când Diana Șoșoacă își asumă deschis apropierea față de Moscova. În urmă cu jumătate de an, aceasta se lăuda, tot la RT, că este „putinistă” și că „iubește Rusia”, declarații care au stârnit ample controverse la București și la Bruxelles. Îmbrăcată în doliu, ea și-a început atunci intervenția video spunând că în România „democrația este moartă” și a continuat cu acuze la adresa Ucrainei despre amenințări șocante.

Reamintim că Diana Șoșoacă a fost și dată afară din plenul Parlamentului European, în 2024, pentru că a încălcat regulile de conduită, la cererea președintei PE, Roberta Metsola.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digi Sport
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cetatenie romana poza
Un site le promite rușilor că pot obține cetățenia română „începând...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
Armata română
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se...
Volodimir Zelenski
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima...
Ultimele știri
Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv după ce a fugit de la locul accidentui, fiind drogat. Măsura dispusă de instanță
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi
Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar”
Viktor Orban și Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia
Eurofighter Typhoon
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”
Dmitri Rogozin
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale”
avion
„Ce frumos ard!” Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”