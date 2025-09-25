Europarlamentara Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, s-a plâns la postul puterii de la Moscova, Russia Today, că este persecutată politic și juridic. Parchetul General a solicitat Parlamentului European, zilele trecute, ridicarea imunităţii europarlamentarei, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care propagandă legionară. Șoșoacă s-a victimizat la postul rusesc și a atacat UE.

Diana Iovanovici-Şoşoacă a fost chemată marţi la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.



"Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: 4 infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracţiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal", a transmis marţi Parchetul într-un comunicat de presă.

În intervenția la Russia Today, Diana Șoșoacă a afirmat că se aștepta să fie persecutată și că și-a anunțat colegii de partid că așa se va întâmpla, pentru că politica sa este împotriva „globaliștilor din UE și a războiului lor”.

"Este exact ceea ce mă aşteptam să facă! Le-am anunţat oamenilor mei şi colegilor mei din partidul politic că aşa se va întâmpla, pentru că politica mea externă, politica mea faţă de străinătate, este împotriva globaliştilor din Uniunea Europeană. Este împotriva războiului lor. Este despre adevăr şi despre curaj. Iar ei cred că toţi oamenii sunt laşi”, a spus aceasta.

Lidera SOS România a reamintit că, în perioada petrecută în Parlamentul României, a fost sancționată constant și că s-a ales cu „peste 100 de dosare penale”, în timp ce „cei care au distrus industria și agricultura României nu au fost niciodată anchetați”.

Șoșoacă susține că a fost avertizată că va fi „doborâtă” tocmai pentru că a făcut ceea ce alții n-au îndrăznit: a întreținut legături directe cu Rusia, China și Palestina. „Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare. Am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina. Toate aceste țări sunt acuzate de dictatură, dar dictatura și cenzura sunt, de fapt, în Uniunea Europeană”, a spus europarlamentara.

Nu este prima dată când Diana Șoșoacă își asumă deschis apropierea față de Moscova. În urmă cu jumătate de an, aceasta se lăuda, tot la RT, că este „putinistă” și că „iubește Rusia”, declarații care au stârnit ample controverse la București și la Bruxelles. Îmbrăcată în doliu, ea și-a început atunci intervenția video spunând că în România „democrația este moartă” și a continuat cu acuze la adresa Ucrainei despre amenințări șocante.

Reamintim că Diana Șoșoacă a fost și dată afară din plenul Parlamentului European, în 2024, pentru că a încălcat regulile de conduită, la cererea președintei PE, Roberta Metsola.

