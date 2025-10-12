Primarul interimar al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că, după un deceniu petrecut în administrația publică, are experiența necesară și dreptul de a candida la Primăria Capitalei. El a subliniat că un viitor primar trebuie sprijinit de o majoritate formată din PNL, PSD și USR pentru a guverna eficient și a evita blocajele în Consiliul General.

Întrebat dacă se simte pregătit să intre într-o cursă politică pentru Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a afirmat: „După 10 ani de administrație la nivelul Municipiului București cred că am acest drept, de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București.”

El a adăugat că o eventuală anunțare a candidaturii ar trebui să vină doar după stabilirea datei alegerilor:

„Cred că prima dată trebuie să seteze data alegerilor, pentru că o anunțare de candidatură sau o competiție între cei care își doresc nu ar face altceva decât să irite populația.”

Primarul general interimar al Capitalei a subliniat că un viitor primar al Bucureștiului ar trebui sprijinit de o coaliție formată din PNL, PSD și USR, pentru a putea guverna eficient.

„Dacă Guvernul României se sprijină pe o majoritate formată din aceste partide, plus minorități, plus UDMR, un primar, ca să fie eficient și să-și facă treaba, trebuie să aibă Consiliul lângă el. Aritmetica politică ne arată că astăzi în București PNL nu poate face majoritate singur cu USR, PSD nu poate face majoritate singur cu PNL și nici PSD cu USR”, a spus Stelian Bujduveanu.

Ediția integrală a emisiunii „În fața ta”, cu Stelian Bujduveanu, poate fi urmărită duminică, 12 octombrie, de la ora 14:00, la Digi24.

Editor : Ș.A.