Surse: Cui îi promite Barna ministere în Guvern pentru voturi la Congres și de ce a apărut Grupul de la Brașov

Fericiți că războiul din PNL este mult mai vizibil decât cel dintre Barna și Cioloș, cei din USR PLUS au intrat în linie dreaptă spre Congresul din luna octombrie, respectiv pentru alegerea unui nou președinte al partidului și componența Biroului Național. Marea miză a Congresului va fi controlul asupra USR PLUS, pentru care se luptă cel puțin trei tabere: „team Barna”, oamenii lui Cioloș și Grupul de la Brașov, din care fac parte lideri precum Allen Coliban, primarul Brașovului, europarlamentarul Nicu Ștefănuță, sau deputatul Cătălin Teniță, apropiat de Dacian Cioloș.

În 15 septembrie va începe votul pentru președintele partidului, care se va desfășura online și pe o perioadă de o săptămână. Dacă va fi nevoie, va fi organizat și al doilea tur, între primii doi clasați.

Bătălia se duce, după cum se știe, între Dan Barna și Dacian Cioloș, senatorul Irineu Darău înscriindu-se în cursă mai mult pentru a spori șansele Grupului de la Brașov de a obține voturi pentru câteva mandate în Biroul Național.

Lupta dintre Barna și Cioloș nu se duce cu mănuși, rivalitatea cunoscută dintre USR și PLUS fiind la fel de prezentă ca și înainte de fuziunea celor două partide. Narativul intern este același: cei de la PLUS sunt mai puțini, nu au filiale, putere organizatorică, nu aduc voturi, și cu toate astea, sunt cei mai influenți la vârf și îi „sufocă” pe cei de la USR, și, în contrapartidă, „team Barna” este acuzată pentru sistemul preferențial de promovare a prietenilor și acoliților în funcțiile din partid sau din administrație.

Grupurile interne de discuții și dezbateri sunt pline de acuzații, reproșuri, demisii, scrisori deschise și dezvăluiri despre nereguli, încălcări de statut sau de morală, și, pe măsură ce data Congresului se apropie, conflictele se acutizează.

Cele două tabere nu se sfiesc să se atace nici chiar aruncând presei informații neoficiale din ședințele interne, pentru a lovi în imaginea unuia sau altuia dintre cei doi combatanți, arătând astfel că miza, pentru amândoi, este foarte mare.

Dan Barna pare deocamdată favorit pentru obținerea funcției de președinte. Însă, dacă pierde, va pierde și funcția de vicepremier, singura care îi oferă autoritate în interiorul partidului.

De aceea, pentru el este esențial să câștige, și pentru asta a negociat deja cu liderii influenți din filiale voturile necesare pentru alegerile care încep în 17 septembrie, dar și pentru cele de la Congresul din 3 octombrie.

Barna promite funcții în guvern

Surse din conducerea partidului au explicat, pentru Digi24.ro, că Dan Barna i-ar fi promis uneia dintre cele mai vocale personalități din USR PLUS, Cosette Chichirău, un post de ministru, posibil cel de le Economie, în schimbul susținerii candidaturii sale de către filiala Iași.

De altfel, Cosette Chichirău a lipsit grăitor de la vizita făcută de Dacian Cioloș la Iași, pentru a le arăta celor din filială către cine se îndreaptă sprijinul său.

Și ministrul Justiției, Stelian Ion, ar fi primit promisiunea fermă a lui Dan Barna că va fi împiedicată remanierea sa din funcție, dar cu condiția ca organizația de la Constanța să îl sprijine la Congres.

Scopul lui Cioloș și al lui Barna este nu doar de a câștiga alegerile online pentru șefia USR PLUS. La Congres se va vota, fizic, pentru funcțiile de conducere din Biroul Național. Fără majoritate în acest Birou Național al unui partid permanent măcinat de scandaluri între multiplele facțiuni, niciun președinte nu poate să își exercite nici puterea, nici viziunea.

Cel mai probabil, la alegerile pentru Biroul Național se vor confrunta trei liste de candidați. Cea a lui Barna care va cuprinde și câțiva lideri din PLUS pe care i-a atras de partea sa, cea a lui Cioloș care, de asemenea, va conține și nume de la USR, și cea a Grupului de la Brașov.

De ce a apărut „a treia cale”

Marți, câțiva lideri USR PLUS au anunțat „a treia cale” în partid. Platforma „Împreună USR PLUS” are scopul să rupă voturi și să obțină o parte din locurile din Biroul Național, astfel încât „team Barna” să nu aibă o majoritate clară. Gruparea este coordonată de Allen Coliban, Cătălin Teniță, Nicu Ștefănuță și Mihai Polițeanu.

„Concurăm cu un mesaj de unitate, nu mai există USR și PLUS, ci USR PLUS, un singur drum împreună”, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță, la evenimentul de marți, din Piața Victoriei.

Irinel Darău, candidatul susținut de aceștia la șefia partidului, a declarat că „o a treia cale în USR PLUS este cerută și de membrii și de electorat”. Printre mesajele transmise de aceștia se numără inclusiv posibilitatea ieșirii USR PLUS de la guvernare, în lipsa reformelor asumate.

Grupul este văzut de cei din tabăra lui Dan Barna ca o încercare a lui Dacian Cioloș de a mai rupe voturi din USR, ținând cont că primarul Brașovului, Allen Coliban este unul dintre cei poziționați în partid anti-Barna, iar Cătălin Teniță este un apropiat al lui Cioloș. Cu câteva locuri în Biroul Național, alături de oamenii lui Cioloș din PLUS, aceștia ar reprezenta opoziția la „team Barna”.

În ceea ce privește candidatura la șefia USR PLUS, candidatul susținut de Grupul de la Brașov nu are nicio șansă să strângă prea multe voturi, însă și aici miza are fi ca niciunul dintre candidați să nu obțină mai mult de 50% din voturi și să aibă loc un al doilea tur de scrutin.