Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze după ce legea pensiilor speciale, promovată de Guvern, a picat la CCR. Acesta susține că, în contextul actual, România nu își permite „luxul unei crize politice”, iar Coaliția va relua procedura și va merge în Parlament cu un nou proiect privind pensiile magistraților.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, după ce judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituțional proiectul pensiilor magistraților, vicepremierul Tanczos Barna a transmis:

„În niciun caz. Nu este momentul să generăm alte crize politice. Avem un buget de aprobat pentru 2026, avem reforme de dus până la capăt — pachetul privind administrația publică locală și centrală — și avem nevoie de ultimele decizii privind numărul de posturi desființate.

Nu este momentul nici în context global. La vecinii noștri, în Ungaria, se pregătește un summit istoric, iar noi începem să discutăm despre o criză politică internă. Trebuie să ducem această luptă până la capăt”.

Vicepremierul a mai transmis că liderii Coaliției de guvernare vor relua procedura și vor propune din nou proiectul de lege care ar urma să reducă pensiile speciale.

„Mergem în continuare înainte cu reforma. Reluăm procedura. (…) Nu există niciun scenariu de plecare a premierului. Nicidecum Bolojan nu trebuie să-și dea demisia. Nu ne permitem luxul de a avea o altă criză politică în România”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Coaliția de guvernare se reunește astăzi, de la ora 14:00, în ședință, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților, decizie care a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan. Liderii trebuie să decidă ce vor face mai departe în privința pensiilor speciale, dar și în privința alegerilor din București, unde s-au conturat deja mai multe variante, toate implicând un scrutin în acest an: finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie.

