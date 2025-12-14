Live TV

Exclusiv Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină funcția, una spune în coaliție, alta în afara ei”

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Ciolacu nu a făcut decât să îngroape PSD-ul

Prezent la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre relația tensionantă din coaliție, despre Sorin Grindeanu, care „una spune în coaliție, alta în afara ei”. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă Guvernul Bolojan va avea viață lungă, Băsescu a spus că „Guvernul are viață lungă, problema e ce face în viața asta lungă, pentru că variantă nu există decât această alianță, cu sau fără USR”.

„Variantă valabilă cu guvern minoritar nu poate funcționa. Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu, care nici nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate, dificultate care se vede dacă reușești să privești peste 2-3 ani din cauza nivelului extrem de ridicat al dobânzilor pe care le plătim. Deci nu atât a împrumuturilor, cât a dobânzilor la împrumuturi. Grindeanu nu-i capabil să vadă și el e disperat să-și mențină funcția de președinte, care nu știu la ce-i folosește dacă nu poate servi și țara din funcția asta. El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a spus Băsescu.

„Una spune înăuntru, după ce iese spune altfel”, a continuat Băsescu. „După discuțiile din coaliție, eu cred că ar trebui făcut un lucru extrem de important desființarea acestei structuri care nu este constituțională și care se substituie executivului. Coaliția. Nu găsiți niciun articol în constituția a României care să vorbească de o instituție care e coaliția. Ei au reprezentare în Guvern, au câte un vicepremier, fiecare partid politic din alianță. Deci ăștia sunt oamenii care gestionează și partea politică acolo, în guvern. Dar nu se poate să substituie autoritatea guvernului cu o structură care nu există. Nu-i mulțumit domnul Grindeanu cu ce face guvernul? Foarte bine. Poate și alții sunt nemulțumiți. Punem opțiune de cenzură, dar nu te substitui guvernului. Nu?”, a spus fostul președinte.

Băsescu a mai spus că Grindeanu și PSD țin blocate măsurile rapide care ar trebui luate de către Guvern.

„Poporul trebuie să știe că dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani o să începem să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Media, Aeroportul Otopeni.

Ciolacu nu a făcut decât să îngroape PSD-ul

Întrebat de ce doar anumite persoane, precum Ilie Bolojan, par să aibă un sentiment al urgenței, Băsescu a explicat cum ar arăta un scenaru după schimbarea rotativei.
„N-o să le pese (nr. dacă PSD va prelua o țară falimentară peste doi ani). În 2027 încă nu se produce prăbușirea. Grindeanu va face ce știe el mai bine. Indiferent care e situația economică a țării, va face ce a făcut Ciolacu. O să arunce cu bani la populație. Numai că trebuie să țină minte ce au pățit în 2024. Cu toți banii cu care a dat Ciolacu la populație, până la urmă au scos cel mai prost rezultat din istoria lor 22%. Nu mai vorbim că n-au reușit să-și califice candidat nici la prezidenție, în turul doi și nici în primii doi la Primăria Capitalei. Deci, e un dezastru pentru toată demagogia lui Ciolacu. N-a făcut decât să îngroape PSD-ul.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
1
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Digi Sport
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Basescu
Traian Băsescu, despre criza din justiție: „Magistrații sunt independenți atât cât vor ei, când acceptă să fie slugi, devin slugi”
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile
pupitru psd
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției”
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu privind activitatea Coaliției: rămân sau nu la guvernare?
598644218_857181720367379_6178651033651849898_n
Corneliu Mureşan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
Recomandările redacţiei
2025-12-07-4049
Care sunt planurile primarului Ciprian Ciucu odată cu preluarea...
teodor paleologu
Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O...
photo-collage.png (25)
A cincea zi de proteste pentru Justiție. Mii de români au ieșit în...
Dmitri Peskov
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la...
Ultimele știri
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune Theodor Paleologu despre pensiile speciale ale magistraților
Demonstraţie rară de nemulţumire publică într-un oraș din Rusia. Proteste faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox
Miniștrii de Externe polonez și ungar s-au „încăierat” online din cauza declarațiilor lui Orban privind înghețarea activelor rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, ședință pe teren imediat după Dinamo – Metaloglobus. Cătălin Cîrjan, în centrul atenției...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă...
Adevărul
Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a...
Playtech
Se schimbă regulile auto în mai multe țări europene. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când conduci în...
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci?
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție