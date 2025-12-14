Prezent la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre relația tensionantă din coaliție, despre Sorin Grindeanu, care „una spune în coaliție, alta în afara ei”. „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă Guvernul Bolojan va avea viață lungă, Băsescu a spus că „Guvernul are viață lungă, problema e ce face în viața asta lungă, pentru că variantă nu există decât această alianță, cu sau fără USR”.

„Variantă valabilă cu guvern minoritar nu poate funcționa. Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu, care nici nu înțelege că țara este într-un moment de mare dificultate, dificultate care se vede dacă reușești să privești peste 2-3 ani din cauza nivelului extrem de ridicat al dobânzilor pe care le plătim. Deci nu atât a împrumuturilor, cât a dobânzilor la împrumuturi. Grindeanu nu-i capabil să vadă și el e disperat să-și mențină funcția de președinte, care nu știu la ce-i folosește dacă nu poate servi și țara din funcția asta. El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească și țara. Asta nu înțelege”, a spus Băsescu.

„Una spune înăuntru, după ce iese spune altfel”, a continuat Băsescu. „După discuțiile din coaliție, eu cred că ar trebui făcut un lucru extrem de important desființarea acestei structuri care nu este constituțională și care se substituie executivului. Coaliția. Nu găsiți niciun articol în constituția a României care să vorbească de o instituție care e coaliția. Ei au reprezentare în Guvern, au câte un vicepremier, fiecare partid politic din alianță. Deci ăștia sunt oamenii care gestionează și partea politică acolo, în guvern. Dar nu se poate să substituie autoritatea guvernului cu o structură care nu există. Nu-i mulțumit domnul Grindeanu cu ce face guvernul? Foarte bine. Poate și alții sunt nemulțumiți. Punem opțiune de cenzură, dar nu te substitui guvernului. Nu?”, a spus fostul președinte.

Băsescu a mai spus că Grindeanu și PSD țin blocate măsurile rapide care ar trebui luate de către Guvern.

„Poporul trebuie să știe că dacă anul acesta nu se iau măsuri solide de reducere a cheltuielilor, peste 2-3 ani o să începem să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Media, Aeroportul Otopeni.

Ciolacu nu a făcut decât să îngroape PSD-ul

Întrebat de ce doar anumite persoane, precum Ilie Bolojan, par să aibă un sentiment al urgenței, Băsescu a explicat cum ar arăta un scenaru după schimbarea rotativei.

„N-o să le pese (nr. dacă PSD va prelua o țară falimentară peste doi ani). În 2027 încă nu se produce prăbușirea. Grindeanu va face ce știe el mai bine. Indiferent care e situația economică a țării, va face ce a făcut Ciolacu. O să arunce cu bani la populație. Numai că trebuie să țină minte ce au pățit în 2024. Cu toți banii cu care a dat Ciolacu la populație, până la urmă au scos cel mai prost rezultat din istoria lor 22%. Nu mai vorbim că n-au reușit să-și califice candidat nici la prezidenție, în turul doi și nici în primii doi la Primăria Capitalei. Deci, e un dezastru pentru toată demagogia lui Ciolacu. N-a făcut decât să îngroape PSD-ul.

