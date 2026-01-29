PSD şi PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Capitalei

Reprezentaţii Partidului Social Democrat şi Partidului Umanist Social Liberal au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, anunță un comunicat al PUSL.

Potrivit sursei citate, colaborarea este menită să asigure „susţinerea unitară a proiectelor şi iniţiativelor care răspund intereselor reale ale bucureştenilor”.

„Obiectivul acestui parteneriat este de a oferi stabilitate administrativă şi soluţii concrete la cele mai importante probleme ale Capitalei. Grupul comun PSD - PUSL va menţine un dialog constant cu bucureştenii, cu reprezentanţi ai categoriilor sociale şi profesionale, pentru ca deciziile adoptate la nivelul Consiliului General să reflecte nevoile reale ale oraşului şi să răspundă aşteptărilor legitime ale comunităţii”, a explicat sursa citată.

Conform PUSL, administraţia Capitalei are nevoie de „coerenţă, stabilitate şi soluţii aplicate” la problemele cu care Bucureştiul se confruntă „de prea mult timp”.

