Țuțuianu cere reducerea subvențiilor pentru partide. „E imoral să ia 35-36 de milioane de euro pe an”

Senatorul Adrian Ţuţuianu, recent înscris în Pro România, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, că reprezentanţii formaţiunii vor veni cu amendamente la bugetul de stat, unul dintre ele fiind reducerea subvenţiilor acordate partidelor parlamentare.

Ţuţuianu a apreciat că e imoral ca partidele parlamentare să ia 35-36 de milioane de euro pe an, în condiţiile în care cu banii pe o lună din aceste subvenţii s-ar putea face investiţii importante pentru comunităţile locale. Ţuţuianu a mai spus că intenţia este de reducere a subvenţiilor, nu de eliminare a acestora.



„Reducerea subvenţiilor de la buget acordate partidelor politice parlamentare. Am fost şeful unei organizaţii judeţene importante, în cei 20 de ani cât am stat în PSD, PSD Dâmboviţa nu a primit vreodată vreun leu din subvenţia de la bugetul statului. Am lăsat PSD Dâmboviţa cu peste 200.000 de lei în cont, cu două autoturisme noi şi cu toată dotarea necesară în cele nouă sedii. Este imoral ca partidele politice parlamentare să ia de la bugetul statului undeva la 35-36 de milioane de euro pe an”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.



Acesta a adăugat că nu ştie, de exemplu, la PSD cum se cheltuiesc banii din subvenţia de la stat.



„Vă mărturisesc că am fost în PSD, n-am ştiut niciodată câţi bani şi în ce direcţie merg. N-am avut un raport complet şi e vina tuturor celor care am stat la acea masă. Eu vă asigur că am făcut eforturi extraordinare ca organizaţia judeţeană să plătească cotizaţia stabilită, de 50.000 de lei pe lună”, a spus Ţuţuianu.



Parlamentarul a vorbit şi despre un alte amendamente care vor fi propuse la buget.



„Am decis să venim cu amendamente la legea bugetului de stat, în sensul susţinerii proiectelor pe care Guvernul Ponta le-a promovat în perioada 2012-2015 legate de Republica Moldova şi care nu au mai primit finanţare”, a declarat Ţuţuianu.

Doar în luna decembrie 2018, PSD a primit de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente, peste 12 milioane de lei.

