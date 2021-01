USR-PLUS a anunțat președinții Autorității operațiunilor petroliere offshore și Protecției Mediului. Secretarii de stat nominalizați

Alianța USR-PLUS a anunțat primele propuneri de președinți pentru agenții guvernamentale și noi nominalizări pentru secretari de stat în Ministerul de Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Ministerul Sănătății. Printre alții, Gabriela Dan Unterseth este propusă pentru conducerea Autorității competente de reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră („ACROPO”) iar George Garbacea la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Conform unui comunicat de presă, alianța USR PLUS a stabilit, miercuri, o serie de propuneri pentru conducerea agențiilor guvernamentale, dar și pentru secretarii de stat din cadrul guvernului.

Gabriela Dan Unterseth - Autoritatea competentă de reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră („ACROPO”)

“Este absolventă a Facultății de Geologie din București, cu studii de masterat și doctorat în Franța. Are o experiență de 14 ani de muncă la cea mai mare companie de investigații marine din lume, Fugro, unde a ocupat diverse posturi și s-a implicat în proiecte internaționale de infrastructură submarină (cabluri de telecomunicații, cabluri electrice, pipelines, FPSO, LNG, eoliene offshore, etc). S-a implicat încă din 2016 în susținerea USB și ulterior a devenit membru USR”, arată sursa citată.

Corina Licea - Institutul Național de Administrație

“Are peste 20 de ani de experiență în resurse umane în România și în Marea Britanie, la nivelul multinaționalelor și al companiilor românești. Consultant pentru Banca Mondială în formarea personalului din administrația publică”.

Irina Alexe - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

„Este membră PLUS și are o experiență îndelungată juridică și administrativă. Pasionată de dreptul public, este autoarea unei monografii dedicate înalților funcționari publici și a numeroase articole ce vizează funcția publică, inclusiv statutul prefectului, drepturile și libertățile fundamentale sau protecția datelor. Absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a fost ofițer timp de 20 de ani în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, iar în ultimii zece ani ai carierei sale a făcut parte din conducerea ministerului. În anul 2016, în calitate de secretar de stat, a coordonat organizarea ședințelor Guvernului, instituțiile prefectului și procesul de organizare a alegerilor. După anul 2018 a coordonat dezvoltarea în teritoriu a PLUS și a contribuit în mod direct la derularea legală a campaniilor electorale ale PLUS ori ale Alianței USR PLUS”.

Oana Ursache - președinte Direcția de Relații cu Românii de Pretutindeni

„A fost Coordonator Regional Diaspora, responsabil BN Diaspora, lector universitar, disponibilitate și proiecte de comunicare și implicare a românilor din diaspora, capacitate de comunicare și empatie cu categorii sociale diverse”.

Liviu Mălureanu - președinte Agenția Funcționarilor Publici

„De profesie auditor, a lucrat în una dintre cele mai mari companii de profil din lume și a coordonat echipe internaționale din Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia. S-a implicat în politică atunci când a realizat că vechea clasă politică nu e capabilă de schimbări reale. În 2016 a devenit consilier local în Sectorul 3 din partea USR, luptând pentru transparentizarea cheltuielilor și a modului de a lua decizii”.

Cătălin Stancu - președinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.)

„Este de profesie inginer, absolvent al Universității Politehnice din București, dar imediat după terminarea facultății a devenit antreprenor. A administrat afaceri în mai multe domenii de activitate, de la comerț la dezvoltare imobiliară, până în anul 2019 când a decis să se implice în politică și a fondat filiala USR Brăila”.

George Garbacea - Agenția Națională pentru Protecția Mediului

„Activează de peste 14 ani în domeniul Mediului și s-a ocupat de monitorizarea pădurilor din România, în cadrul Inventarului Forestier Național al României. Activează de asemenea în două ONG-uri tot în domeniul mediului - Societatea de Silvicultură și Societatea de Geofizica Aplicată din România. Este membru USR din 2018 și s-a implicat în elaborarea programului de guvernare”.

Raul Pop – secretar de stat la Ministerul Mediului

„Coordonator regional Sud-Muntenia, expert Comisia Națională de Politici și Programe (CNPP) în Grupul de Lucru mediu, contributor la programul de guvernare, a fost secretar de stat și consilier tehnic al ministrului în cadrul Ministerului Mediului, consultant managementul deșeurilor, dezvoltare durabilă, economie circulară, eficiență energetică”.

George Cățean - secretar de stat Ministerul Agriculturii

„George Cățean este fermier din Brașov, coordonatorul rețelei de dezvoltare rurală din cadrul PLUS, coordonator regional Centru și membru al Biroului Național PLUS, candidat USR PLUS la Senat. Alături de el, în cabinet va activa Nina Tâlvar, expert senior agricultură, fost coordonator regional Sud Muntenia și membru CNPP. Vor fi dezvoltate proiecte dedicate cu Daniela Giurcă, coordonator CNPP Agricultură și dezvoltare rurală PLUS”.

„La Ministerul Sănătății, medicul Andreea Moldovan a fost deja numită în funcția de secretar de stat. Au fost propuse, astăzi, și:

Monica Althamer / activistă

Activist public pentru drepturile pacientilor, navigator medical pentru pacienti diagnosticati cu afectiuni grave (afectiuni oncologice, arsuri severe), a reprezentat pacientii si din postul de secretar de stat în Ministerul Sănătății in perioada iulie 2016 - ianuarie 2017. A contribuit la initierea normativelor privind drepturile pacientilor, precum si la normativele referitoare la gestionarea situatiei pacientilor cu arsuri severe. Absolventă a Facultății de Litere, Filosofie si Istorie Timisoara, cu experienta in sistemul bancar, telecomunicatii, comunicare, administratie publica si în sectorul nonguvernamental, in organizatii care sustin pacientii diagnosticati cu afectiuni grave.

Ioana Mihailă / doctor, fost presedinte PLUS Bihor

Medic endocrinolog, 40 de ani, căsătorită şi cu doi copii, a înființat împreună cu soţul, tot medic, o clinică medicală privată, Medena. Ioana Mihăilă este ceea ce oricine ar numi un om realizat pe plan personal şi profesional. Odată cu fondarea PLUS, a vrut să se implice în politică şi, după doi ani, a devenit nu doar preşedintele organizaţiei judeţene Bihor, ci şi candidat la Primăria Oradea al Alianţei USR-PLUS. Ioana a fost parte din celula de criză PLUS Covid și a contribuit la programul de guvernare USR PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19”, potrivit comunicării.

Editor : A.C.