„Doar astfel vom reuşi să creştem încrederea cetăţenilor în instituţii”. Mesajul lui Nicușor Dan de ziua MAI

Încrederea oamenilor că sunt în siguranţă, trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate şi respectate se construieşte inclusiv prin contribuţia tuturor structurilor subordonate MAI - Poliţia, Jandarmeria, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi toate celelalte unităţi din componenţa sa, a transmis, joi, preşedintele Nicuşor Dan, cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne.

„Aniversăm astăzi 164 de ani de existenţă şi activitate a Ministerului Afacerilor Interne, care are un rol major pentru protejarea şi securitatea cetăţenilor noştri şi a României. Încrederea oamenilor că sunt în siguranţă, că trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate şi respectate se construieşte inclusiv prin contribuţia tuturor structurilor subordonate MAI - Poliţia, Jandarmeria, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi toate celelalte unităţi din componenţa ministerului. Transmit întreaga apreciere profesioniştilor din Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordinea sa şi încurajez stabilirea unor standarde înalte de performanţă, pentru a răspunde cu rapiditate şi eficienţă la provocările de securitate tot mai complexe'', se arată în mesajul şefului statului, prezentat de consilier de stat la Departamentul Securităţii Naţionale Sorin Cîrstea, secretarul CSAT.

Potrivit şefului statului, efortul de adaptare şi dezvoltare instituţională a Ministerului Afacerilor Interne trebuie să continue, având în centru nevoile şi aşteptările cetăţeanului.

„Doar astfel vom reuşi să creştem încrederea cetăţenilor în instituţii şi să consolidăm un parteneriat solid şi reciproc benefic între stat şi cetăţean'', a arătat el.

Într-un context în care pericolele şi formele de infracţionalitate şi criminalitate se multiplică şi se diversifică, inclusiv la nivel global, românii vor să vadă rezultate şi să ştie că personalul Ministerului Afacerilor Interne lucrează în permanenţă în slujba siguranţei lor, a subliniat preşedintele.

Combaterea violenţei domestice şi a abuzurilor împotriva femeilor trebuie să rămână printre liniile mari de acţiune, la fel şi lupta împotriva consumului de droguri, un flagel cu efecte dezastruoase asupra adolescenţilor şi tinerilor din România, a menţionat şeful statului.

„Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri reprezintă o prioritate la nivel mondial, pentru că avem obligaţia să contracarăm această ameninţare cu potenţial destabilizator mare, având în vedere asocierea sa cu violenţa, corupţia, infiltrarea în economia legală şi interconexiunile la nivel internaţional. De aceea, împreună - stat, instituţii, societate şi cetăţeni - trebuie să colaborăm mai bine şi să facem mai mult pentru binele nostru comun şi pentru siguranţa cetăţenilor noştri. Este esenţial ca educaţia şi prevenţia să fie direcţii prioritare de efort la nivel naţional şi fiecare dintre noi poate şi trebuie să participe la realizarea acestor obiective de interes comun'', se mai arată în mesajul de Ziua MAI.

Potrivit şefului statului, una dintre reuşitele majore ale Ministerului Afacerilor Interne din ultimii ani este contribuţia esenţială la aderarea României la spaţiul Schengen.

„Dobândirea acestui statut, care generează avantaje importante ţării noastre şi cetăţenilor, a necesitat progrese semnificative în combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de persoane. Ministerul Afacerilor Interne a făcut dovada îndeplinirii cu succes a acestor exigenţe, precum şi a celorlalte condiţionări, în contextul în care asigurarea securităţii frontierei estice a NATO şi a Uniunii Europene este o misiune dificilă şi complexă. Sărbătoarea de astăzi este, aşadar, un bun moment pentru a felicita personalul Ministerului Afacerilor Interne - activ, în rezervă şi în retragere - pentru dedicare şi pentru sacrificiile asumate în cadrul misiunilor avute'', a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : A.R.