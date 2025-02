Vasile Dîncu: „Călin Georgescu este o ficțiune a publicului, a unui public care este tot mai nemulțumit de politică”

Călin Georgescu nu are o atitudine realistă față de România, este de părere liderul PSD Vasile Dîncu, invitat în emisiunea „În fața ta” de duminică, de la Digi24.

„Călin Georgescu este o ficțiune a publicului, a unui public care este tot mai nemulțumit de politică”, a spus Vasile Dîncu. „ Este un personaj care a încercat de mult, a bătut la porțile politicii și cred că acum s-a găsit o ocazie foarte bună”.

Dîncu spune că a avut una sau două întâlniri cu Georgescu, acum ceva vreme, în perioada în care se presupune că acesta lucra la ONU, apoi o alta, acum 3-4 ani, intermediată de un prieten, pentru a-și expune poziția politică. „Mi-a explicat programul domniei sale, faptul că vrea să propună un program politicii românești, politicii care și-a pierdut direcția, care și-a pierdut liderii. Nu mi s-a părut ca având o atitudine realistă față de România și față de greutatea problemelor pe care le avea țara atunci. (…) Noi construiam un nou program politic, ne refăceam după dezastrul din 2019, și cred că a vrut să folosească această ocazie pentru a ne prezenta un program. Dânsul se prezintă ca fiind un candidat din afara politicii, care n-a avut treabă cu sistemul, dar înțeleg că totuși căuta partidele politice”, povestește Vasile Dâncu

„Acum, dacă vă uitați și la discursurile domniei sale, a scăpat undeva ideea că ar trebui ca partidele să fie anulate, ca să zic așa, din viața politică. Apoi spune că va lucra cu partidele, cu guvernul, că va încerca să-și impună un proiect, să impună o disciplină. Deci, evident că dincolo de oarecum magia cuvintelor, programarea neurolingvistică prin care își prezintă programul, dincolo de asta, are și acest program magic, și accent de realism, în sensul că nu spune că va face singur toate aceste lucruri și sugerează că unii vor fi puși să lucreze în acest proiect”.

„Nu am cum să știu. Nu-mi dau seama”, a răspuns Vasile Dîncu la întrebarea lui Claudiu Pândaru care voia să afle dacă Georgescu este sau nu „omul rușilor”. „Probabil că ceva legături există, există similitudini. Vedem, pe de-o parte, că domnia sa nu vine de nicăieri. A fost în trecut și a fost promovat în diverse locuri la Ministerul de Externe. A lucrat și a fost promovat de domnul Mircea Malița mai demult și cred că acela a fost principalul promototor să zicem, spre politică. Apoi, prin acțiuni, prin retorică și poate prin ajutorul din partea unor tehnici de Tiktok servește politicii rusești în acest moment, chiar dacă n-o fi direct trimisul lui Putin pe pământ”.

Demisia lui Klaus Iohannis nu a picat într-un moment potrivit

Liderul PSD crede că demisia președintelui nu rezolvă foarte multe. „Chiar a fost prezentată ca fiind un fel de salvare, ieșirea României dintr-un haos penibil sau dintr-o situație penibilă în care nu vom putea explica de ce vrem să-l dăm jos pe președintele care oricum pleacă”.

„Avem un președinte interimar care vine din pe cale constituțională, din președinția Senatului, și lucrurile merg înainte, adică nu avem un haos politic. Din păcate, Klaus Iohannis și-a ales și această demisie într-un moment nepotrivit. Oarecum mi s-a părut una egoist-egotică, așa, încercând să evite o contestare printr-o moțiune de demisie a președintelui, care nu cred că ar fi fost votată.

Nu cred că se ducea lumea ca să voteze la demisia președintelui, dar cred că era un gest simbolic care l-ar fi deranjat pe președintele nostru. Și atunci și-a dat demisia, cred, într-un moment nepotrivit. Ori își dădea demisia în decembrie, atunci când i s-a terminat mandatul, ori trebuie să aștepte până la alegeri”, explică Dîncu.

Crin Antonescu sau Ilie Bolojan

Vasile Dâncu crede că Antonescu are o imagine bună. „A intrat în competiție destul de bine, cu anumită experiență în discurs, arătând că are postură de președinte, că a fost antrenat, chiar dacă a avut o pauză, s-a antrenat pentru funcția de președinte și imaginea pe care o dă în sondaje este una foarte bună, de prezidențiabil”.

„Sperăm să reușească să intre în turul doi, pentru că, în acest moment, sigur, Călin Georgescu este destul de sus și apoi este competiția care există cu Nicușor Dan și cu Elena Lasconi. Nu a început campania, oamenii nu sunt setați pe acest lucru și nu putem să estimăm în acest moment șansele lui Crin Antonescu. În mod normal, Crin Antonescu, având în vedere conjuncția celor două partide importante, PSD și PNL, la o mobilizare corectă a celor două partide, intră în turul doi și acolo are o șansă să câștige”.

Candidatura lui Ilie Bolojan este problema PNL, crede Vasile Dâncu, pentru că liberalii și social-democrații au făcut o înțelegere politică. „Nu cred că PNL-ul va face din nou greșeala pe care am făcut-o împreună anul trecut, atunci când am avut alegeri la București și am schimbat caii în timpul cursei și a fost un dezastru. Deci bănuiesc că Crin Antonescu va rămâne candidat până la capăt. Așa ar fi și cinstit față de acest candidat și față de electorat”, a mai spus el.

