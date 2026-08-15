Trump afirmă că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA, odată ce războiul cu Iranul se va încheia

Președintele Donald Trump a declarat că dorește să declare Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite la încheierea războiului cu Iranul, relatează The Hill.

Trump a spus vineri că, odată ce Iranul va fi învins, va declara extrem de strategica strâmtoarea Ormuz drept „teritoriu al Statelor Unite”, într-un ton care lăsa să se înțeleagă că glumea.

„Odată ce vom termina de învins Iranul (…), în curând voi declara strâmtoarea Ormuz drept teritoriu al Statelor Unite”, a spus președintele american, cu un zâmbet în colțul gurii, în timpul unui miting la Garden City, lângă New York.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care SUA se află încă în conflict cu Iranul — iar controlul și accesul la Strâmtoarea Ormuz au devenit chestiuni centrale în cadrul negocierilor.

Iranul a solicitat concesii legate de această cale navigabilă în cadrul unor negocieri mai ample cu SUA, în timp ce Trump și administrația sa au pus accentul pe menținerea libertății de navigație și pe împiedicarea Teheranului să controleze transportul maritim comercial.

Aproximativ 20 la sută din rezervele mondiale de petrol și gaze trec prin această rută maritimă. Războiul dintre SUA și Iran și închiderea ulterioară a strâmtorii au dus la o creștere bruscă a prețurilor la energie la nivel mondial.

Trump a afirmat, încă de la începutul conflictului, acum aproximativ șase luni, că SUA controlează strâmtoarea. El a dispus de două ori instituirea unui blocaj naval american în strâmtoare, revendicând supremația SUA asupra tranzitului exporturilor de petrol din regiune.

Iranul a respins afirmațiile lui Trump potrivit cărora SUA controlează această cale navigabilă. Într-o postare de miercuri pe platforma socială X, Autoritatea iraniană pentru Strâmtoarea Golfului Persic a declarat că, indiferent cine o deține, „realitatea rămâne aceeași: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și nu va fi redeschisă până când condițiile Iranului nu vor fi acceptate”.

Editor : M.C