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Atac armat în Danemarca: Un om a murit și un poliţist a fost rănit. Atacatorul este în stare gravă

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politie danemarca
Un om a murit şi un poliţist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei. Foto: Profimedia
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Un om a murit şi un poliţist a fost rănit vineri într-un incident cu focuri de armă la Norresundby, în nordul Danemarcei, şi în care atacatorul a fost grav rănit, a anunţat poliţia, transmite AFP și Agerpres.

Poliţiştii au intervenit la începutul după-amiezii în urma semnalării unui incendiu într-o clădire într-o zonă industrială a oraşului, dar au fost întâmpinaţi cu focuri de armă la sosire, a explicat poliţia într-un comunicat.

Poliţiştii au ripostat, iar suspectul a fost rănit. „Acest bărbat a fost dus la spital şi este grav rănit” a indicat poliţia.

„Un civil şi un poliţist aflaţi la locul incidentului au fost atinşi de focuri de armă. Civilul a murit. Agentul de poliţie rănit este în stare stabilă”, a adăugat poliţia, fără a oferi alte detalii.

Motivul agresorului nu este cunoscut.

„Nu cunoaştem încă, aşadar, circumstanţele exacte, inclusiv motivul focurilor de armă, în special. Acest lucru urmează să îl clarifice ancheta noastră viitoare”, a declarat un responsabil al poliţei din regiunea Jutlanda de Nord, Claus Dano, citat în comunicatul menţionat.

Editor : A.P.

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