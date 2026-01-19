Vicepremierul Tanczos Barna, invitat în studioul Digi24

De la ora 21:00, Tanczos Barna este invitatul lui Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară.

Vicepremierul va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului: se rupe coaliția de guvernare după atacurile social-democraților împotriva premierului Ilie Bolojan? Cât de revoltați sunt primarii pentru că rămân fără bani? Când va fi gata și cum va arăta bugetul pe 2026? Ce măsuri pregătește guvernul pentru a-i ajuta pe românii grav afectați de auteritate?

