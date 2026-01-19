Live TV

Vicepremierul Tanczos Barna, invitat în studioul Digi24

Data publicării:
FED REDACTIE ORA 21 301025 EMBD11_12189
Vicepremierul Tánczos Barna, în studioul Digi24.

De la ora 21:00, Tanczos Barna este invitatul lui Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară.

Vicepremierul va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului: se rupe coaliția de guvernare după atacurile social-democraților împotriva premierului Ilie Bolojan? Cât de revoltați sunt primarii pentru că rămân fără bani? Când va fi gata și cum va arăta bugetul pe 2026? Ce măsuri pregătește guvernul pentru a-i ajuta pe românii grav afectați de auteritate?

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
reforma justitie bolojan guvern
Guvernul a început pregătirea bugetului pe 2026. Tanczos Barna: 10 ministere își prezintă bilanţul. Unele și-au redus deja cheltuielile
Ministrul Finanțelor, Barna Tanczos.
Vicepremierul Tanczos Barna: „SGR trebuie menținut în forma actuală și lăsat să se stabilizeze înainte de extindere”
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna, despre sinceritate: Primul lucru învățat la Ministerul Agriculturii e că ministrul nu poate vorbi despre recolta de grâu
Digi 24_2025_11_29_21_25_43
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
bani-lei
Tánczos Barna, despre impozitul de 1% pe cifra de afaceri: „Trebuie anulat”. Cu ce ar putea fi înlocuit: variante discutate în Guvern
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Spain Train Crash
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Ministrul Muncii: „Nu este de 48-50 de ani, cum se spune”
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
David Popovici și-a văzut visul împlinit: "În premieră în România!"
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”