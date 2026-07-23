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Tanczos Barna: „Agricultura este afectată de întârzierea formării Guvernului. Fermierii au nevoie de sprijin acum”

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Ministrul Finanțelor, Barna Tanczos.
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Barna cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat joi că întârzierea formării noului Guvern afectează sectorul agricol și a anunțat că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților pentru adoptarea mai multor proiecte legislative destinate sprijinirii fermierilor. Acesta a avertizat că mai multe măsuri urgente sunt blocate în Parlament și la Ministerul Finanțelor, iar întârzierile pot face ca ajutoarele să ajungă prea târziu la beneficiari.

„Sectorul agricol este afectat negativ de acest impas al formării unui guvern și, din păcate, multe dintre inițiativele Ministerului Agriculturii zac la Parlament, la Comisia de Buget, de exemplu, sau zac la Ministerul Finanțelor, ori sunt în fază de elaborare și așteptăm sesiunea extraordinară de la Camera Deputaților sau de la Senat pentru a le putea discuta. Nu poate funcționa agricultura fără decizii imediate în favoarea fermierilor, în momentele critice. Nu putem aștepta trei luni de zile, nu putem aștepta jumătate de an. Fermierii au nevoie de sprijin acum”, a declarat Tanczos Barna, în cadrul unei dezbateri organizate la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad.

Acesta a precizat că a cerut în repetate rânduri Ministerului Finanțelor, premierului și Parlamentului să înțeleagă că, în agricultură, timpul este esențial, iar sprijinul financiar trebuie acordat atunci când fermierii au nevoie de el.

„Dacă e vorba de secetă și avem banii europeni, trebuie să plătim banii acum. Dacă avem nevoie de sprijin imediat, pe baza noilor reguli europene pentru sectorul de lapte, trebuie să oferim sprijinul acum. Avem nevoie de intervenții rapide și în ceea ce privește combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane. Schimbarea de paradigmă trebuie să vină acum, nu peste trei luni de zile”, a afirmat ministrul interimar.

Barna cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților

În acest context, Tanczos Barna a anunțat că a transmis o adresă oficială prin care solicită convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților, pentru ca proiectele legislative aflate în așteptare să poată fi dezbătute și adoptate înainte de reluarea activității parlamentare din toamnă.

„Tocmai de aceea, am cerut acum o zi sau două zile, într-o adresă oficială, convocarea sesiunii extraordinare și la Camera Deputaților, pentru a putea trece legile care zac acolo în Comisia de Buget-Finanțe și pentru a le putea aproba într-o sesiune parlamentară, să nu așteptăm până la sfârșitul lunii septembrie. Avem nevoie și în Guvern de o înțelegere și o abordare pozitivă, la motorină, de exemplu, să nu mai așteptăm încă trei luni de zile ca acea hotărâre de guvern să treacă de Ministerul Finanțelor. Deciziile, sprijinul și ajutorul trebuie să vină acum din partea tuturor instituțiilor și să sprijinim fermierii”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Acesta a subliniat că agricultura este unul dintre domeniile în care deciziile nu pot fi amânate, deoarece întârzierile în acordarea sprijinului pot avea consecințe directe asupra activității fermierilor și asupra capacității acestora de a face față efectelor secetei, noilor reguli europene din sectorul laptelui sau focarelor de pestă a micilor rumegătoare și pestă porcină africană.

Editor : A.D.

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