Tanczos Barna, discuţii la CE despre restricţiile exportului de ovine: Nu mai au încredere în sistemul nostru de control al bolilor

Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, anunţă miercuri că a avut discuţii cu Comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, despre ridicarea restricţiilor impuse exportului de ovine din România, el precizând că a cerut compensaţii pentru fermierii afectaţi de restricţii. El mai arată că Autoritatea sanitar-veterinară din România trebuie să recâştige credibilitatea pierdută în faţa Comisiei Europene şi să prezinte un plan concret şi aplicabil pentru combaterea bolilor la ovine şi caprine şi să reconstruiască un sistem funcţional de control.

„Am avut astăzi a doua întâlnire cu Comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a identifica soluţii pentru ridicarea restricţiilor impuse exportului de ovine din România”, anunţă Tanczos Barna într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Agriculturii spune că a cerut flexibilitate în aplicarea condiţiilor de export, pentru a facilita perioada de tranziţie şi revenirea treptată a României pe piaţă.

„Am cerut compensaţii pentru fermierii afectaţi de restricţii, inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanţarea controalelor şi repopularea fermelor. În primul rând însă, autoritatea sanitar-veterinară din România trebuie să recâştige credibilitatea pierdută în faţa Comisiei Europene şi să prezinte un plan concret şi aplicabil pentru combaterea bolilor la ovine şi caprine şi să reconstruiască un sistem funcţional de control”, subliniază Tanczos Barna.

„Comisia Europeană impune, din păcate, condiţii foarte stricte pentru România, pentru a putea reveni pe piaţa ovinelor”

Ministrul arată că întâlnirea a fost pregătită împreună cu colegii de la Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles, şi a abordat subiectele cele mai arzătoare legate de exportul de ovine şi de carcase din România către ţări terţe şi către piaţa europeană.

„Comisia Europeană impune, din păcate, condiţii foarte stricte pentru România, pentru a putea reveni pe piaţa ovinelor, animale vii sau carcase. Ştim cu toţii că România este cea mai mare ţară care exportă animale vii, din Uniunea Europeană. Suntem cea mai importantă ţară care are un şeptel de ovine şi caprine şi, cu siguranţă, o să fim atenţi supravegheaţi dacă respectăm condiţiile de bunăstare animală şi condiţiile sanitar-veterinare impuse de Comisie”, arată ministrul.

Tanczos Barna a menţionat că cele două interdicţii vin în urma decredibilizării totale a sistemului sanitar-veterinar.

„Echipa Comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar-veterinar din România în ceea ce priveşte controlul bolilor”

„Astăzi, comisarul mi-a spus de mai multe ori că echipa Comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar-veterinar din România în ceea ce priveşte controlul bolilor la ovine şi caprine. Pentru a recâştiga această încredere, pentru a reconstrui un sistem funcţional, Autoritatea sanitar-veterinară va trebui să vină cu un plan foarte concret, credibil, aplicabil, un plan care satisface cerinţele Uniunii Europene. În acelaşi timp, am cerut Comisiei flexibilitate în ceea ce priveşte condiţiile de export sau de vânzare pe piaţă europeană”, a precizat Barna.

Ministrul a mai spus că va fi foarte greu să modificăm directive şi regulament european pentru România pentru a permite, în această perioadă de tranziţie de la o ţară cu interdicţie de la o ţară liberă de astfel de restricţii, dar nu este imposibil.

„O să lucrăm în continuare şi o să cerem flexibilizarea acestor reguli, dar înainte de toate, sistemul sanitar-veterinar trebuie să aducă dovezi concrete de separare a animalelor bolnave de virus de cele sănătoase, trebuie să vină cu o trasabilitate foarte clară şi de eliberare a zonelor de riscul de infestare cu boli”, a explicat ministrul agriculturii.

„Această încredere se poate reconstrui doar cu seriozitate, consecvenţă şi profesionalism”

Tanczos Barna a menţionat că, în acelaşi timp, a vorbit cu comisarul despre compensaţiile pe care trebuie să le primească fermierii afectaţi de aceste restricţii.

„Mulţi dintre ei sunt nevinovaţi. Nu este vina lor că ţara este sub sancţiune, motiv pentru care am cerut compensaţii pentru pierderea veniturilor, compensaţii pentru pierderea profitului nerealizat de companii. Am cerut sprijin pentru finanţarea controalelor, testelor, sarcinilor suplimentare pe care trebuie să le suporte sistemul sanitar-veterinar sau fermierii. Am cerut de asemenea, dincolo de compensarea pierderilor şi finanţarea repopulării fermelor, acolo unde se sacrifică animale din cauza circulaţiei pestei micilor rumăgătoare”, a adăugat Tanczos Barna.

Potrivit ministrului, este o reticenţă destul de mare, care se datorează celor 2 ani în care România a pierdut foarte mult din încrederea Comisiei în sistemul sanitar-veterinar.

„Această încredere se poate reconstrui, dar se poate reconstrui doar cu seriozitate, consecvenţă şi profesionalism. Este ceea ce cer astăzi Autorităţii sanitar-veterinare, un plan credibil, serios, consecvent de reconstruire a sistemului funcţional şi de reconstruire a încrederii Comisiei în această instituţie”, a declarat Tanczos Barna.

Editor : Liviu Cojan