După ajutoarele pentru bovine și suine, Tánczos Barna anunță un nou pachet de sprijin pentru crescătorii de ovine

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că săptămâna viitoare va depune în Parlament un pachet de măsuri destinat crescătorilor de ovine, după ce Camera Deputaților a adoptat vineri legile privind sprijinirea sectoarelor suin și bovin. Oficialul spune că fermierii au nevoie de ajutor imediat, iar măsurile adoptate permit acordarea unui sprijin financiar concret.

Camera Deputaților a adoptat vineri, în sesiune extraordinară, pachetul legislativ destinat sprijinirii crescătorilor de suine și bovine, precum și modificările la legea privind combaterea pestei porcine africane.

Potrivit vicepremierului Tánczos Barna, proiectele au fost inițiate de Ministerul Agriculturii și depuse în Parlament cu sprijinul parlamentarilor UDMR, deoarece Guvernul interimar nu avea competența de a adopta astfel de măsuri prin ordonanță.

„De îndată ce reglementările europene au permis acest lucru, am elaborat programele de sprijin pentru cele două sectoare aflate în dificultate, sectoarele suin şi bovin, deoarece fermierii au nevoie de ajutor imediat. De aceea am solicitat în mod constant ca Parlamentul să adopte cât mai repede, în sesiune extraordinară, aceste proiecte de lege. Decizia de astăzi înseamnă că putem oferi un sprijin financiar concret fermierilor. Totodată, prin cel de-al treilea proiect de lege, iniţiat tot de noi şi adoptat astăzi, punem pe baze noi măsurile de combatere a pestei porcine africane, asigurând astfel condiţiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului suin. Săptămâna viitoare vom depune în Parlament un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care între timp întâmpină dificultăţi majore”, a precizat ministrul.

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Ce prevede pachetul adoptat de Parlament

Legile adoptate prevăd acordarea unui ajutor de stat pentru crescătorii de bovine și suine, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu.

În cazul crescătorilor de bovine, sprijinul este de 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru crescătorii de suine ajutorul este de aproximativ 12 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor pentru îngrășare și de aproximativ 14 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe.

Totodată, Camera Deputaților a adoptat modificări ale legislației privind combaterea pestei porcine africane. Noile prevederi înăspresc sancțiunile pentru transportul și comerțul ilegal cu animale vii, permit confiscarea mijloacelor de transport folosite în astfel de activități și introduc măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți. De asemenea, legea prevede acordarea de despăgubiri fermelor afectate și plata imediată a serviciilor prestate de medicii veterinari în focarele de boală.

Deputatul UDMR Magyar Lóránd a declarat că pachetul legislativ urmărește atât acordarea unui sprijin financiar direct fermierilor, cât și consolidarea cadrului legal pentru combaterea pestei porcine africane.

„Obiectivul nostru este clar: să îi protejăm pe fermierii care îşi desfăşoară activitatea în mod corect şi responsabil şi, în acelaşi timp, să acţionăm ferm împotriva transportului şi comerţului ilegal cu animale vii. (...) Fermierii au nevoie acum mai mult ca oricând de sprijin, iar măsurile adoptate oferă un ajutor rapid şi eficient”, a afirmat acesta.

Actele normative vor intra în vigoare după promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.

Editor : A.D.