Live TV

Video Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
victor negrescu
Foto: Victor Negrescu / Sursa foto: facebook.com/victornegrescu

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține că o decizie nefavorabilă din partea judecătorilor CCR în privința pensiilor magistraților ar putea schimba calculele politice la guvernare.

„Eu cred că această coaliţie pro-europeană s-a format într-un context extrem de dificil şi avem o responsabilitate faţă de români să avem o guvernare performantă, care face reforme ce sunt ulterior 100% implementate. Şi în sensul acesta, reforma pensiilor speciale a reprezentat o prioritate pentru această coaliţie de guvernare. Dacă eventual vom ajunge la un al doilea refuz din partea CCR, într-adevăr, este un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coalitie funcţionează şi dacă cei care şi-au asumat această reformă au ascultat toate vocile exprimate, toate opiniile specialiştilor şi au respectat Constituţia şi litera legii”, a declarat Victor Negrescu, marți, la Parlamentul European.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică testul CCR din nou, acesta a transmis: „Premierul României, am remarcat în interviurile sale publice, că îşi asumă pe deplin această lege şi, indiferent care ar fi decizia CCR, este un lucru pe care trebuie să-l explice domnia sa”.

Judecătorii Curții Constituționale au amânat până pe 28 decembrie luarea unei decizii în privința pensiilor magistraților, după ce legea a fost contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Inițial, decizia ar fi trebuit luată pe 10 decembrie.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tractor care ara un camp
Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri. Câți bani vor primi anual fermele mici
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - PLAY OFF - ETAPA 7 - FCSB - FC FARUL CONSTANTA - 27 APR 2024
Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, reacție după amânarea deciziei pe pensiile magistraților: „Haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
CCR a amânat pentru 4 februarie sesizarea președintelui privind modificările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale
CCR
De ce a respins CCR sesizarea AUR la legea care prevede creșterea taxelor locale. Argumentele judecătorilor Curții
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
trafic bucuresti, masini bucuresti
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu...
Ultimele știri
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării”
Un copil a fost ucis într-un atac la o școală din regiunea Moscova. Atacatorul, un adolescent de 15 ani, și-a recunoscut vina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Program de Crăciun Lidl şi Kaufland 2025. Zilele în care magazinele din România vor fi închise
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...