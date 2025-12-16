Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține că o decizie nefavorabilă din partea judecătorilor CCR în privința pensiilor magistraților ar putea schimba calculele politice la guvernare.

„Eu cred că această coaliţie pro-europeană s-a format într-un context extrem de dificil şi avem o responsabilitate faţă de români să avem o guvernare performantă, care face reforme ce sunt ulterior 100% implementate. Şi în sensul acesta, reforma pensiilor speciale a reprezentat o prioritate pentru această coaliţie de guvernare. Dacă eventual vom ajunge la un al doilea refuz din partea CCR, într-adevăr, este un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coalitie funcţionează şi dacă cei care şi-au asumat această reformă au ascultat toate vocile exprimate, toate opiniile specialiştilor şi au respectat Constituţia şi litera legii”, a declarat Victor Negrescu, marți, la Parlamentul European.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică testul CCR din nou, acesta a transmis: „Premierul României, am remarcat în interviurile sale publice, că îşi asumă pe deplin această lege şi, indiferent care ar fi decizia CCR, este un lucru pe care trebuie să-l explice domnia sa”.

Judecătorii Curții Constituționale au amânat până pe 28 decembrie luarea unei decizii în privința pensiilor magistraților, după ce legea a fost contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Inițial, decizia ar fi trebuit luată pe 10 decembrie.