Polițiști trimiși după gratii pentru mită. Au determinat un șofer să retragă bani de la un bancomat și să-i pună în autospecială

Doi polițiști din Cluj au ajuns după gratii, după ce au cerut unui șofer 500 de lei ca să nu-l amendeze. Unul dintre agenți a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită, iar celălalt a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită. Instanța a decis, de asemenea, interzicerea exercitării unor funcții publice și a profesiei de polițist pentru o perioadă de 3 ani după executarea pedepselor.

Cei doi polițiști din Cluj-Napoca au cerut și primit mită de la un șofer pe care l-au oprit în trafic. Unul dintre agenți a primit ptru ani și șase luni de închisoare, iar colegul său patru ani pentru complicitate la luare de mită. După executarea pedepselor, cei doi nu vor mai putea lucra în poliție timp de trei ani, relatează Bianca Timșa, jurnalistă Digi24.

Faptele au avut loc în 2020, însă Tribunalul Cluj s-a pronunțat abia acum. Potrivit instanței, polițiștii l-au oprit pe șofer pe o stradă din oraș și au spus că riscă o amendă de aproximativ 800 lei și suspendarea permisului. Ulterior, l-au determinat să retragă 500 lei de la un bancomat și să pună banii în autospecială.

Pentru a evita sancțiunea, judecătorii au stabilit că agenții și-au folosit funcția pentru a obține bani în schimbul nesancționării șoferului.

Deși aceștia au negat acuzațiile, instanța a considerat că probele administrate, inclusiv declarațiile martorilor și imaginile video, confirmă primirea mitei.

Nu este prima dată când polițiști din Cluj-Napoca sunt trimiși în spatele gratiilor pentru luare de mită. În 2023, doi agenți de poliție din cadrul IPJ Cluj au fost condamnați la închisoare cu executare pentru că ar fi luat mită de la șoferii opriți în trafic.

Cei doi, un bărbat și o femeie, pretindeau șpagă între 200 și 500 de lei, ca să-i scape pe conducătorii auto de amenzi. Pedepsele de 5 ani și 3 luni închisoare, respectiv 4 ani închisoare au fost dispuse de Tribunalul Cluj.

Editor : Liviu Cojan