Toți participanții la sesiunea plenară a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) au fost obligați să prezinte rezultate negative la testele pentru COVID-19, gripă și alte infecții respiratorii înainte de a primi acreditarea. Măsurile reflectă precauțiile pe care Vladimir Putin le-a menținut încă de la începutul pandemiei. O reamintire: pandemia de COVID s-a încheiat oficial acum mai bine de trei ani, scrie Kyiv Post.

Participanții și jurnaliștii care doreau să aibă acces la sesiunea plenară de vineri a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), unde președintele rus Vladimir Putin urma să țină un discurs, au fost obligați să se supună testării pentru COVID-19, gripă și alte boli respiratorii.

Potrivit ziarului german Bild, doar celor care au primit rezultate negative de la laboratoarele acreditate de forum li s-au acordat permise speciale care le permiteau accesul la sesiune.

Se aștepta ca Putin să apară alături de vicepreședintele chinez Han Zheng, președintele tanzanian Samia Suluhu Hassan și președintele uzbec Șavkat Mirziioiev.

Cerința de testare include screeningul PCR, o metodă de laborator utilizată pentru detectarea infecțiilor virale prin probe prelevate din nas sau gât.

Măsuri sanitare stricte rămân în vigoare la ani după pandemie

Putin a devenit cunoscut pentru impunerea unor protocoale sanitare neobișnuit de stricte în timpul pandemiei de COVID-19.

Vizitatorii care doreau întâlniri față în față cu liderul de la Kremlin erau adesea obligați să se supună unor perioade lungi de carantină și testări repetate înainte de a li se permite să intre în prezența sa.

Aceste precauții au rămas în mare parte în vigoare chiar și după sfârșitul pandemiei.

Unul dintre cele mai discutate exemple a avut loc în februarie 2022, când cancelarul german de atunci, Olaf Scholz, a vizitat Moscova. Fotografiile întâlnirii îi arătau pe Scholz și Putin așezați la capetele opuse ale unei mese excepțional de lungi, separați de câțiva metri.

La momentul respectiv, această dispunere neobișnuită a fost atribuită îngrijorărilor Kremlinului cu privire la o potențială transmitere a coronavirusului.

Forumul are loc pe fondul economiei de război a Rusiei

SPIEF rămâne unul dintre cele mai importante evenimente anuale ale Rusiei și este adesea folosit de Kremlin pentru a prezenta prioritățile economice și parteneriatele externe.

De la invazia rusă în Ucraina, însă, forumul a pierdut mulți participanți occidentali și sponsori din zona corporațiilor din cauza sancțiunilor și a izolării politice.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a confirmat că o delegație americană, condusă de șeful Comisiei Federale a Artelor Frumoase din SUA, Rodney Mims Cook, vizitează SPIEF 2026 pentru a discuta despre legăturile culturale, pe fondul unei presiuni mai ample din partea Occidentului de a separa cultura de politică, în ciuda invaziei în curs a Rusiei în Ucraina.

Editor : M.C