Friedrich Merz avertizează Serbia că trebuie să decidă între Rusia şi UE: „O politică de ezitare nu e o opţiune”

Serbia „trebuie să decidă unde îşi vede viitorul”, a declarat vineri cancelarul german Friedrich Merz, cerând Belgradului să înceteze să oscileze între Rusia, China şi Europa, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Serbia are calea deschisă către Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Serbia trebuie să decidă şi unde se află. O politică de ezitare între Rusia, China şi Europa nu este o opţiune”, a avertizat Merz într-o conferinţă de presă la Tivat, în Muntenegru, după summitul UE-Balcanii de Vest.

Liderul german, preşedintele francez Emmanuel Macron, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au purtat discuţii vineri dimineaţă cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic.

În timpul acestor discuţii, „i-am spus foarte clar ce aşteptăm, dar i-am făcut şi următoarea ofertă: calea către Uniunea Europeană rămâne deschisă pentru Serbia”, a declarat Merz.

La rândul său, preşedintele Vucic a declarat presei sârbe, la sosirea la summit, că ţara sa se află „pe calea către UE”.

„Asta este tot ce vă pot spune. Este obiectivul nostru strategic”, a adăugat el.

„Desigur, trebuie să realizăm multe reforme”, a declarat Vucic.

Descriind întâlnirile sale de vineri dimineaţă cu Merz, Macron, von der Leyen şi Costa drept „foarte bune”, Vucic şi-a exprimat satisfacţia că „în cele din urmă, nu au existat predici sau prelegeri din partea nimănui”.

Serbia, cu 6,6 milioane de locuitori, este ţara cu cea mai numeroasă populaţie din Balcanii de Vest, dar şi cea mai puţin pro-europeană, cu mai puţin de jumătate din populaţie în favoarea aderării la UE, conform ultimelor sondaje.

Preşedintele său, Aleksandar Vucic, a condus o politică care merge pe o linie fină între dorinţa de a adera la UE şi menţinerea unor legături strânse cu Rusia şi China. El a mers în vizită în China la sfârşitul lunii mai, unde a semnat numeroase contracte şi s-a întâlnit cu preşedintele Xi Jinping, la doar câteva săptămâni după ce a recunoscut că ţara sa deţine rachete de croazieră supersonice sol-sol chinezeşti.

Anul trecut, el a mers la Moscova pentru a participa la parada militară organizată pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste din 1945.

Editor : C.L.B.