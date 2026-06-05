A murit Anthony Head, actorul cunoscut din „Buffy, spaima vampirilor” și „Ted Lasso”

Actorul britanic Anthony Head, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din serialele „Buffy, spaima vampirilor”, „Ted Lasso”, „Merlin” și „Little Britain”, a murit la vârsta de 72 de ani, relatează BBC.

Head a cunoscut faima internațională la sfârșitul anilor 1990, interpretându-l pe Rupert Giles în serialul-fenomen cu tematică supranaturală pentru adolescenți „Buffy, spaima vampirilor”.

Ulterior, a avut un rol recurent în emisiunea de comedie „Little Britain”, l-a interpretat pe regele Uther Pendragon în serialul BBC „Merlin” și a apărut în „Ted Lasso” în rolul lui Rupert Mannion, fost proprietar al unui club de fotbal.

„A murit liniștit, din cauza complicațiilor provocate de pneumonie, înconjurat de familie”, au declarat fiicele sale, Emily și Daisy. În declarația lor, acestea au spus: „cu inimile grele anunțăm moartea extraordinarului nostru tată”.

„A fost și va fi întotdeauna o onoare și un privilegiu să fim fiicele lui și să fi fost martore direct la impactul pe care el și munca sa l-au avut asupra atât de multor oameni”, au mai transmis ele.

Fiicele actorului au mai spus că știu „cât de mult îi va lipsi prietenilor, colegilor și fanilor serialelor în care a jucat”, adăugând că „și-a iubit enorm meseria” și că „s-a considerat întotdeauna incredibil de norocos”.

Printre alte producții în care a jucat se numără „The Iron Lady”, „Doctor Who”, „Persuasion”, „The Inbetweeners” și „Manchild”. Anthony Head a devenit cunoscut pentru prima dată în Regatul Unit în anii 1980, ca imagine a reclamelor TV pentru Nescafe.

De-a lungul carierei sale, Head a jucat în numeroase producții britanice de succes, inclusiv „Motherland”, „Silent Witness” și „Doctor Who”. În 2018, s-a alăturat distribuției longevivei drame radiofonice a BBC Radio 4, „The Archers”, unde l-a interpretat pe Robin Fairbrother.

Anthony Head și-a pierdut partenera de lungă durată, Sarah Fisher, activistă pentru protecția animalelor, în decembrie 2025. Aceasta avea 61 de ani.

Editor : M.I.