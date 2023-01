Prefectul județului Bistrița-Năsăud și-a anunțat demisia. A fost acuzată de comportament nepotrivit cu subordonații

Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Mica Oprea, a anunţat, vineri, într-o postare pe facebook, că a solicitat eliberarea sa din funcţie începând cu data de 1 februarie. În luna decembrie 2022, angajații instituției, dar și lideri politici locali au acuzat-o de comportament nepotrivit în relația cu subordonații și i-au cerut demisia, informează Agerpres.

"Astăzi, 13 ianuarie 2023, am luat decizia de a solicita eliberarea din funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud începând cu data de 1 februarie. În întreaga mea carieră profesională am avut ca prioritate cetăţeanul şi interesul lui. Cred în reformă, în modernizarea sistemului public, în responsabilitate şi implicare totală din partea fiecărui angajat în sistemul public faţă de cetăţenii care contribuie la bugetul de stat. Munca la stat, făcută cu responsabilitate, înseamnă corectitudine şi implicare 100%. Cine nu are aceste calităţi şi pune interesul personal deasupra celui colectiv, nu se poate afla în slujba oamenilor cu adevărat. Mulţumesc pentru colaborarea instituţională tuturor celor cu care am muncit în această perioadă şi în primul rând, cetăţenilor judeţului Bistriţa-Năsăud. Dumnezeu să ne ajute fiecăruia aşa cum gândim şi facem!", a scris Mica Oprea, pe Facebook.

La finalul anului 2022, prefectului Mica Oprea i s-a cerut demisia din partea mai multor angajați ai Prefecturii la care s-au adăugat lideri politici locali, fiind acuzată de atitudini nepotrivite în relaţia cu unii angajaţi ai Instituţiei Prefectului.

Mai mulți angajați din cadrul Instituției Prefectului au trimis chiar un memoriu Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode prin care amenințau chiar cu greva.

„Doamna Mica Oprea, în calitate de prefect al județului Bistrița-Năsăud a manifestat încă de la instalarea în funcție o atitudine ostilă față de toți angajații, fie cunoscuți din perioada lucrată anterior în instituție, fie necunoscuți. (...) Și-a exprimat verbal intenția de a se răzbuna pe toți pe care i-a considerat responsabili de pierderea calității de subprefect al județului în anul 2009, cităm: „voi ați rămas și eu a trebuit să plec, acum veți pleca voi”. „Eu am venit aici să mă răzbun. S-a făcut o reparație istorică după ce am fost dată afară în 2009. Niciunul nu mi-a luat partea atunci”, precizează funcționarii în memoriu, citat de Bistrițeanul.

„Toate aceste acțiuni au avut ca efect crearea unui mediu de lucru nesănătos și distructiv, în care ne este tot mai dificil, dacă nu imposibil să ne îndeplinim sarcinile de lucru. Au apărut și efectele negative de pe urma stresului prelungit: anxietate, insomnii, atacuri de panică, migrene, depresii, șocuri emoționale reacționale, dereglări psihosomatice, metabolism afectat ori dereglat, hipertensiune arterială, concedii medicale, fluctuații ale forței de muncă, utilizarea de medicamente antidepresive”, se mai spune în document.

Angajații Instituției Prefectului cer sancționarea șefei lor pentru discriminare, hărțuire, dar și pentru nerespectarea altor prevederi legale, mai scrie Bistrițeanul.

Mica Oprea a fost numită prefect în ianuarie 2022 la propunerea organizaţiei PSD Bistriţa-Năsăud, fără a fi membru de partid, şi era secondată de subprefecţi de la PNL şi UDMR.

Editor : D.D.