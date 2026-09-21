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Primăria Capitalei anunță „șantier la blocul din Rahova” afectat de explozie. Primele etape ale operațiunii de consolidare

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rahova
Foto: Facebook/ Primăria Municipiului București
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Primăria Capitalei anunță că de marți încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de o explozie de gaze în octombrie 2025. Vor fi montați 480 de stâlpi de susținere, anunță municipalitatea.

„E șantier la blocul din Rahova. Au fost aduși 480 de stâlpi de susținere, așa-numiții «popi». Constructorul a terminat organizarea de șantier, și-a adus echipamentele și materialele necesare”, arată Primăria Capitalei pe Facebook.

„Azi am avut cu toții o ultimă ședință, la care au participat procurorul de caz și comisarul-șef care a făcut cercetarea penală. Am stabilit modul și calendarul de acțiune. De mâine dimineață începe montarea popilor pe casa scării, conform proiectului tehnic”, mai spun oficialii.

Potrivit acestora, toți muncitorii vor avea camere video corporale, iar imaginile se descarcă la fiecare două ore și jumătate.

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„Popirea va dura 10 zile. În tot acest timp, vor fi aduse la fața locului o macara și o «foarfecă» uriașă care va începe «ciupirea» blocului afectat de explozie de sus, de la etajele superioare, în jos. Nu se va putea intra în apartamentele aflate deasupra etajului 5, afectat de explozie. Acestea vor fi demolate controlat și le vom facilita locatarilor posibilitatea de a-și recupera, atât cât se poate, din resturile de moloz, bunurile de valoare.

După această etapă, punem în siguranță restul etajelor. Locatarii de aici vor intra etapizat, însoțiți de echipe specializate și de lucrători ISU, pentru a-și lua o parte din bunuri: acte, haine. Nu obiecte mari, gen mobilă”, precizează Primăria Capitalei, adăugând că oamenii vor fi anunțați de fiecare etapă a lucrărilor.

O explozie cauzată de o acumulare de gaz, care a ucis trei persoane și a rănit 20, a distrus un bloc din Rahova, pe 17 octombrie 2025.

Editor : M.B.

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