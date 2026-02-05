Flacăra olimpică a ajuns la Milano, iar românul Cristi Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a numărat printre printre celebritățile sportive care au alergat cu torța în mână, informează Digi24.

Românul s-a aflat într-o companie mai mult decât selectă. Flacăra olimpică este purtată pe echipe, iar el s-a aflat alături de fostele glorii ale tenisului italian Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, dar și de președintele Comitetului Olimpic Italian (CONI), Luciano Buonfiglio.

Torța olimpică a tranzitat piața din fața bisericii Sant'Ambrogio, apoi s-a îndreptat către piața Duomo. Pe tot parcursul alergării, Chivu a fost însoțit de familie și prieteni. El a făcut fotografii cu cei care l-au oprit în parcursul său.

Chivu s-a declarat „onorat” de ce i se întâmplă.

Jocurile Olimpice 2026 se desfășoară la Milano-Cortina între 6 și 22 februarie, iar România va fi reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă.

Aceștia vor concura la opt discipline, iar programul complet al competițiilor le oferă fanilor posibilitatea de a urmări fiecare evoluție a delegației noastre. Ediția a XXV-a a Jocurilor de iarnă marchează o premieră istorică, fiind organizată într-un format multi-regional care acoperă mai multe orașe și zone montane din nordul Italiei.

Deși poartă denumirea oficială „Milano Cortina”, întrecerile olimpice se vor desfășura pe o arie geografică extinsă, concepută pentru a valorifica infrastructura existentă și specificul fiecărei discipline sportive.





Editor : Sebastian Eduard