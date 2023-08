Principalul suspect în cazul unei crime șocante, care a avut loc la Mangalia, este o tânără de 18 ani, care a fost audiată la poliție. Victima era colega ei de cameră. Ambele fete erau din Vaslui, angajate pe timpul verii la un hotel de pe litoral.

Tânăra din imagini este suspectată că și-ar fi ucis cu sânge rece colega de cameră. Totul ar fi pornit de la un conflict pe care cele două le-ar fi avut cu doar câteva ore înainte de oribila crimă.

Agresoarea și-a pierdut cumpătul și s-a năpustit asupra victimei. După ce a lăsat-o fără suflare, i-a dus cadavrul într-un parc din Mangalia.

Emil, bărbatul care a găsit trupul fetei: "Am zis că e un câine, m-am speriat. Și pe urmă, când am văzut că e o ființă umană, am dat să o trezesc, am crezut că e drogată, cine știe. N-a mișcat deloc. Erau doi băieți din parcare. Am zis: ajutați-mă, eram speriat. N-am mai reacționat să sun la Salvare. Au venit băieții, au sunat la poliție."

"Stau din ‘85 aici, dar nu m auzit niciodată să fie un eveniment atât de grav", spune un bărbat.

"Nu am văzut în viața noastră așa ceva", adaugă altul.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru omor pe numele suspectei.





Editor : G.M.