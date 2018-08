Primele scuze din partea unui comandant al Jandarmeriei. Dezvăluiri despre ordinul dat de prefectul Capitalei

O săptămână a trecut de la evenimentele incredibile din Piaţa Victoriei. Sute de oameni gazaţi, bătuţi şi nicio reparaţie. Niciun reprezentant al statului român nu şi-a asumat responsabilitatea pentru abuzurile constatate deja de procuratură. Avem azi, în sfârșit, primele scuze publice adresate celor bătuţi de unul dintre comandanţii acţiunii din 10 august.

„În calitate de comandant al acțiunii vreau să-mi cer scuze față de cei care au suferit în mod gratuit în urma intervenției noastre și accept că e posibil să fi existat și asemenea cazuri”, a spus maiorul Laurențiu Cazan, coordonator al jandarmilor, în urmă cu puțin timp la TVR.

Laurenţiu Cazan a dezvăluit și ceea ce Prefectura Capitalei evită să spună de aproape o săptămână: cum şi mai ales când s-a luat decizia de a emite un ordin de intervenţie în forţă.

Coordonatorul dispozitivelor de jandarmi spune că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, a fost încă de la începutul mitingului în centrul de comandă de la Guvern. Mai mult, decizia de a emite ordinul s-a luat cu trei ore înainte de momentul în care Brigada Specială a invervenit în forţă şi a eliberat piaţa.

„În permanență am fost în contact cu toate autoritățile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost la fața locului încă de la ora 16:00. În momentul în care am văzut că lucrurile încep să degenereze, că presiunea crește, am discutat personal cu prefectul și i-am spus că dacă lucrurile vor degerana, dacă nu reușim să avem un moment când tensiunea aceasta, când atacurile forțelor de ordine nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice, i-am adus în atenție acest lucru, am fost la fața locului împreună tot timpul, am văzut despre ce este vorba. Și atunci pot să spun că s-a luat decizia pentru a avea un ordin de restabilire a ordinii publice... (Moderator: Ora 23:00?) Nu! Ce vă povesctesc aici a fost în jurul orelor 20:00. Sunt documente operative, se poate verifica”, a dezvăluit maiorul Laurențiu Cazan (foto).

Declarația aceasta o contrazice pe cea a lui Marius Militaru, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Române. El a spus, sâmbătă, că prefectul Capitalei a emis ordin ca Jandarmeria să acţioneze în forţă la ora 23:11, iar din acel moment s-au luat măsuri astfel încât zona să fie evacuată. Tot atunci, reprezentanții Jandarmeriei s-au apărat spunând că au acționat „defensiv”.

Cazan: Protestarii pașnici nu se delimitau de cei violenți

„Nu am plecat de la început să gazăm oamenii, noi am avut o acțiune ca urmare a violențelor împotriva noastră. Momentul declanșator a fost acela în care am avut violente împotriva dispozitivelor de Poliție și ale Jandarmeriei (...) Dacă restabilirea ordinii publice nu se realiza la momentul acela, am fi avut mult mai multe victime” a spus maiorul.

Întrebat dacă acțiunea a scăpat de sub control, maiorul a răspuns: „Niciodată”.

Laurențiu Cazan a explicat că violentele față de forțele de ordine au crescut progresiv, iar măsurile au fost luate tot progresiv. „A existat o tensiune fantastică, încă de la început,” a subliniat maiorul.

Maiorul a explicat ca spre deosebire de alte proteste acesta a avut anumite particularități: numărul mare de persoane, elementele violente au avut o mobilitate fantastică și acționau progresiv pe anumite zone, protestarii pașnici nu se delimitau de cei violenți.

Referitor la cazurile în care persoane pașnice au fost lovite de jandarmi, maiorul spune că sunt cazuri izolate, însă recunoaște că orice activitate a jandarmeriei trebuie să fie bazată pe lege.

„Nu sunt de acord cu astfel de activități. Vă rog, cazurile punctuale să le lăsăm să le analizeze Parchetul”, a spus el.

Laurențiu Cazan a dat explicații și în cazul turiștilor israelieni bătuți: „Era o situație în care cei care atacau forțele de ordine, cei care au făcut acea baricadă, sunt și imagini în media, acționau în zona respectivă (...) Jandarmii au observat că, în momentul în care noi ne-am dus în zona respectivă, o parte dintre ei foloseau taxiurile ca să plece din acea zonă.”

Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul și după protestul anti-PSD din 10 august. Până la această oră, peste 200 de persoane au depus plângeri la Parchetul Militar împotriva abuzurilor comise de jandarmi.

