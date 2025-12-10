Live TV

Sorin Sipoș
Ședința Senatului în cadrul căreia senatorii depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Senatorul USR Sorin Sipoș, membru în comisia de apărare din Senat, este favorit pentru funcția de ministru al apărării în locul lui Ionuț Moșteanu, informează Digi24 citând surse politice.

Sipoș este unul dintre favoriți și un nume care a apărut încă din prima zi a demisiei lui Ionuț Moșteanu. Urmează ca în următoarele zile să se discute despre numirea ministrului Apărării.

Sorin Sipoș este de profesie inginer electronist. Cariera politică a început-o la Timiș, acolo unde, din informațiile din spațiul public, este un apropiat al lui Dominic Fritz. Cei doi au făcut împreună mai multe campanii, iar acum Sipoș se află în Parlamentul României senator și de asemenea membru în Comisia de Apărare.

Cel mai probabil, până săptămâna viitoare, aceasta va fi desemnat de către USR pentru funcția de ministru al Apărării, spun surse Digi24. „Din informațiile noastre, Dominic Fritz s-a consultat înainte de a veni cu această propunere, și cu președintele Nicușor Dan”, spune televiziunea.

Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. La cine e decizia

