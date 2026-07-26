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Exclusiv Reacția NATO pentru Digi24 după doborârea celor trei drone pe teritoriul României

Data publicării:
F-16 avioane
Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro﻿ Facebook
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Din articol
Ce s-a întâmplat astăzi

Alianța Nord-Atlantică  a transmis un răspuns pentru Digi 24 în contextul în care piloții români de F-16 au doborât trei drone inamice în mai puțin de 48 h deasupra țării noastre, la Padina, județul Buzău, în Delta Dunării, la 10 km de Sfântul Gheorghe și în largul Mării Negre, la 12 km de Sulina.

Alianța anunță că este în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare.

Detalii suplimentare privind incidentul de astăzi rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie de origine rusă, se arată în răspunsul NATO pentru Digi 24.

Este o incursiune fără precedent. Experții vorbesc tot mai apăsat despre o provocare din partea Rusiei. „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României”, spune președintele Nicușor Dan, care anunță că România va iniția un protest diplomatic la adresa Rusiei.

Între timp, ambasadorul Rusiei a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații.

Ce s-a întâmplat astăzi

Drona a fost distrusă de militarii români la ora 10:13, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat obiectul în spațiul nostru aerian. Ea a fost neutralizată în largul mării, în apele teritoriale românești, la aproximativ 12 km de Sulina, județul Tulcea.

Oamenii care se aflau pe această plajă au primit RO-ALERT, ca de altfel și localnicii din 17 localități din nordul județului Tulcea.

Oamenii au fost sfătuiți, în primul rând, să își păstreze calmul, să se ducă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în casă, dar să se îndepărteze de geamuri.

Ieri, o altă dronă a intrat în spațiul nostru aerian. S-a întâmplat pe brațul Sfântu Gheorghe, la aproximativ 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe, deci aproape de granița cu Ucraina.

Practic, drona de astăzi este cea de-a 3-a distrusă de militarii români, după ce prima fost distrusă în ziua de vineri, în jurul prânzului, într-o localitate din județul Buzău.

Editor : S.S.

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