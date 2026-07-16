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Zelenski cere unitate după ruptura dintre ministrul Apărării și șeful armatei. Cum explică demiterea lui Fedorov

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la „unitate” în conducerea militară și politică a țării, după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, aflat într-un conflict deschis cu comandantul-șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski. Liderul de la Kiev a admis că cele două părți nu au reușit să își depășească divergențele și a justificat astfel schimbarea din guvern.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi menţinerea „unităţii” în cadrul comandamentului militar, în timp ce se confruntă cu critici şi chiar cu proteste de stradă după demiterea popularului ministru al apărării Mihailo Fedorov, care se afla în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, acesta din urmă transmiţând la rândul său un mesaj în care se apără de acuzaţii şi insistă că Ucraina trebuie „să se concentreze asupra războiului”, relatează Agerpres.

„Sincer, un preşedinte în timp de război nu ar trebui să fie nevoit să aleagă într-o asemenea situaţie”, a declarat Zelenski, referindu-se la conflictul dintre ministrul demisionar al apărării, Mihailo Fedorov, şi comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski.

„Doresc foarte mult unitate. Cele două părţi nu au reuşit să o găsească”, a adăugat Zelenski, justificând astfel înlăturarea din funcţie a ministrului apărării în cadrul unei remanieri guvernamentale.

El a mai spus că nu a decis încă cine va fi ministru al apărării în noul guvern, menţionând că unul dintre candidaţi este ministrul de interne Igor Klimenko.

Între timp, parlamentul de la Kiev a aprobat noul executiv condus de premierul Serhii Koreţki, numit după demisia guvernului Iulia Sviridenko. Votul parlamentului priveşte toate numirile din guvern cu excepţia miniştrilor apărării şi de externe, care vor fi numiţi direct de Zelenski.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, confruntat cu critici pe fondul crizei generate de înlăturarea ministrului Mihailo Fedorov, şi-a apărat joi activitatea.

„Trebuie să ne concentrăm asupra războiului şi asupra unei strategii eficiente care să dea rezultate tangibile”, a indicat Sîrski într-un mesaj pe Telegram, mulţumindu-i ministrului Fedorov „pentru activitatea sa”.

Înlăturarea tânărului ministru al apărării, în vârstă de 35 de ani şi devenit popular în Ucraina, dar care a intrat în conflict cu comandanţii armatei, a generat manifestaţii în mai multe oraşe ale ţării.

Ministrul demisionar a ţinut joi o conferinţă de presă la care a explicat divergenţele sale cu comandantul-şef al armatei, pe care l-a acuzat că încearcă să „divizeze ţara”.

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Printre reproşurile lui Fedorov la adresa generalului Sîrski el a menţionat stilul autoritar şi specific militarilor de formaţie sovietică refractari la schimbare, respingerea unor reforme, precum cea a sistemului de mobilizare dominat în prezent de practici de mobilizare forţată, sau incapacitatea de a se adapta rolului esenţial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia.

Într-un comentariu public inedit pentru un ofiţer superior în armata ucraineană, comandantul forţelor interarme, generalul Mihailo Drapatîi, a lăudat joi reformele iniţiate de ministrul demisionar al apărării şi a cerut menţinerea acestuia în funcţie.

„Sunt recunoscător echipei Ministerului Apărării pentru că a lansat această activitate şi pentru că nu s-a temut să atace problemele”, a scris generalul Drapatîi pe Facebook, în timp ce apar semne de tensiune în ierarhia militară ucraineană după plecarea ministrului apărării.

De partea sa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că nu se aşteaptă ca schimbările în rândul oficialilor ucraineni să aducă schimbări majore în strategia Ucrainei în războiul cu Rusia, strategie despre care consideră că dă rezultate, întrucât armata rusă şi-a încetinit înaintarea şi cea ucraineană chiar a reuşit să contraatace pe unele sectoare de front, continuând totodată loviturile cu drone în profunzimea teritoriului rus asupra infrastructurilor energetice.

Editor : M.I.

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