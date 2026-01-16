Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România. Platformă unică şi listă cu meserii deficitare

Cancelaria premierului anunţă simplificarea procedurilor şi reducerea timpului pentru soluţionarea cererilor de viză pentru muncitorii străini şi măsuri suplimentare pentru a garanta securitatea angajaţilor. S-a discutat despre realizarea unei platforme unice prin care Guvernul va gestiona accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România, dar şi a unei liste cu meserii deficitare. Anul acesta vor fi acordate până la 90.000 de permise de muncă pentru angajați străini.

La cele patru sesiuni organizate în cele două zile au participat fizic şi online aproximativ 250 de reprezentanţi ai agenţiilor de plasare, federaţiilor patronale Concordia şi IMM România, organizaţiilor neguvernamentale, avocaţilor şi sindicatelor, potrivit unui comunicat al Guvernului.

„Prin acest proiect de ordonanţă facilităm accesul antreprenorilor din România la forţă de muncă din state terţe, în condiţiile în care criza forţei de muncă la nivel naţional este o realitate. Concret, ne-am propus să simplificăm şi să reducem timpul mediu pentru procesarea unei solicitări de viză, care acum ajunge la 9 luni sau chiar un an. De asemenea, venim cu soluţii în domeniul recrutării şi plasării forţei de muncă străine pentru ca toţi operatorii economici implicaţi să respecte acelaşi set de reguli, să facă dovada profesionalismului şi să ofere garanţii atât statului român, cât şi lucrătorului-străin. Este o necesitate ce derivă din realitate şi din obligaţia statului de a preveni exploatarea, munca nedeclarată, migraţia şi şederea ilegală, traficul de persoane, în acord cu obligaţiile constituţionale, europene şi internaţionale”, a afirmat consilierul de stat Valentin Vătăjelu, preşedintele Comitetului pentru admisia şi reglementarea şederii străinilor în România.

Potrivit Guvernului, peprezentanţii instituţiilor care au iniţiat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului şi cei ai organizaţiilor care au participat la dezbateri au analizat propunerile referitoare la următoare aspecte ale proiectului pentru care a fost organizată dezbaterea publică:

Crearea WorkinRomania.gov.ro – Platforma unică naţională prin care Guvernul va gestiona în mod transparent, sigur şi digitalizat, accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România, asigurând fluxul de comunicare între autorităţi;

Introducerea „Listei ocupaţiilor deficitare” aprobată prin Hotărâre de Guvern şi actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS şi a consultării cu partenerii sociali; serviciile specializate de plasare fiind corelate cu această listă; Consultările pe această temă vor continua între Ministerul Muncii şi reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor;

Instituirea unui depozit financiar – un mecanism de protecţie preventivă, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflaţi în situaţii de risc şi executării amenzilor contravenţionale aplicate agenţiilor de plasare care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale;

Standardizarea contractelor – 1. contractul de prestări servicii (agenţie–angajator) 2. contractul de plasare tripartit (agenţie–angajator–lucrător), inclusiv în limba română şi într-o limbă înţeleasă de lucrător, 3. contractul de muncă (angajator–lucrător);

Instituirea principiului „angajatorul plăteşte” prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanţii/depozite de la lucrători, asigurându-se astfel alinierea la standardele Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi OCDE.

Propunerile şi argumentele prezentate vor fi analizate, iar rezultatele vor fi comunicate public pe site-ul Cancelariei Prim-Ministrului, https://cancelarie.gov.ro/

Executivul a precizat că, în ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în România a crescut de la 5.500 în 2015 şi 2016 la 100.000 în perioada 2022-2025.

Pentru acest an a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini.

