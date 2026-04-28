Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai competent premier de la Revoluție până acum

Alexandrin Moiseev. Foto: Facebook
„Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante”

Fost deputat SOS, Alexandrin Moiseev a demisionat din partidul Dianei Șoșoacă în 2025 și a ales să activeze ca independent. Pe 2 iunie 2025, Moiseev s-a alăturat grupului PSD din Camera Deputaților. Acum, deputatul anunță pe Facebook că nu va vota moțiunea PSD-AUR „împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent”.

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune”, scrie Alexandrin Moiseev pe Facebook.

Deputatul consideră că premierul Bolojan „trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit”.

„Dacă cineva se întreabă cum voi vota la moțiune, răspunsul este simplu: ÎMPOTRIVĂ. România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm. Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice. Responsabilitatea, echilibrul și stabilitatea trebuie să fie mai presus de orice joc politic”, punctează deputatul PSD.

