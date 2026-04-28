Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai competent premier de la Revoluție până acum

Fost deputat SOS, Alexandrin Moiseev a demisionat din partidul Dianei Șoșoacă în 2025 și a ales să activeze ca independent. Pe 2 iunie 2025, Moiseev s-a alăturat grupului PSD din Camera Deputaților. Acum, deputatul anunță pe Facebook că nu va vota moțiunea PSD-AUR „împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent”.
„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune”, scrie Alexandrin Moiseev pe Facebook.
„Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante”
Deputatul consideră că premierul Bolojan „trebuie lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit”.
„Dacă cineva se întreabă cum voi vota la moțiune, răspunsul este simplu: ÎMPOTRIVĂ. România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul regional complicat în care ne aflăm. Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante care ar putea slăbi direcția pro-europeană a României sau ar putea crea vulnerabilități strategice. Responsabilitatea, echilibrul și stabilitatea trebuie să fie mai presus de orice joc politic”, punctează deputatul PSD.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Editor : Liviu Cojan