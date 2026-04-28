Sorin Grindeanu a evitat să răspundă direct unei întrebări despre alianța cu AUR, după ce a declarat recent că PSD nu va face majoritate cu partidul condus de George Simion, subliniind diferențele „fundamentale” dintre cele două partide, inclusiv în privința războiului din Ucraina.

Întrebat de jurnaliști dacă a mințit atunci când, pe 26 martie, le-a garantat socialiștilor europeni că PSD nu va colabora cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ați vorbit cu socialiștii ieri, azi? La Bruxelles? Eu am vorbit.”

La insistențele jurnaliștilor, care au întrebat ce i-au transmis liderii socialiștilor europeni, acesta a replicat: „Vă rog să vedeți ce spune lidera de grup, să vedeţi toți ceilalți reprezentaţi ai S&D şi după aceea v-aţi putea permite să puneţi o asemenea întrebare.”

După acest schimb de replici, liderul PSD a refuzat să mai răspundă altor întrebări.

Liderul PSD a declarat cu câteva zile în urmă la RRA că „în această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene (...) Am fost și suntem susținători a ceea ce înseamnă Ucraina. Agresiunea Rusiei în Ucraina cred că e un lucru care diferențiază fundamental PSD, modul în care tratăm, PSD și AUR, această agresiune.”

Întrebările jurnaliștilor vin în contextul unor discuții privind relația dintre PSD și AUR, după acordul dintre cele două formațiuni pentru a susține demiterea actualului Guvern și după ce președinta grupului socialiștilor europeni din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, a declarat că are încredere că Sorin Grindeanu nu va forma un viitor Executiv alături de AUR.

Aceasta a afirmat, marți, la Parlamentul European, că „are încredere absolută în PSD”, exprimându-și totodată speranța că și liberalii vor adopta aceeași poziție în raport cu formațiunile extremiste.

Iratxe García Pérez a comentat și acordul dintre PSD și AUR pentru demiterea Guvernului, subliniind că, în ciuda acestui context, se bazează pe faptul că social-democrații români nu vor construi o majoritate guvernamentală împreună cu AUR.

Editor : M.I.