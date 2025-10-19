Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, azi, pe străzile Capitalei

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti (la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cişmigiu), şi va fi condusă de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei.

Vor participa preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de Bucureşti, precum şi preoţi şi credincioşi greco-catolici.

Programul ceremoniei

ora 14:15 Credincioșii, preoții, persoanele consacrate și ministranții se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea

Credincioșii, preoții, persoanele consacrate și ministranții se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea ora 14:30 Sfântul Rozariu în fața monumentului, în prezența ÎPS Aurel Percă

Sfântul Rozariu în fața monumentului, în prezența ÎPS Aurel Percă ora 15:00 Celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă și binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea

Celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă și binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea ora 15:15 Procesiunea va porni spre Catedrala Sf. Iosif

Procesiunea va porni spre Catedrala Sf. Iosif ora 15:45 Sfânta Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif, prezidată de ÎPS Aurel Percă

Anul acesta s-au împlinit 26 de ani de la vizita istorică în România a Suveranului Pontif polonez, prima vizită a unui papă în ţara noastră (7-9 mai 1999).

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucăţică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif şi a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti la 19 mai 2011 de către cardinalul Stanilaw Dziwisz, arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, la iniţiativa Nunţiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în ţara noastră în anul 1999 - prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este o operă în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begic.

Trafic restricționat

Pentru buna desfăşurare a procesiunii, traficul rutier va fi restricţionat (cu excepţia STB) în intervalul orar 14:30 - 15:30, pe str. Pictor Stahi (segmentul de drum cuprins între str. Schitu Măgureanu şi str. Ştirbei Vodă), precum şi pe str. Schitu Măgureanu (segmentul de drum cuprins între str. Grigore Cobălcescu şi str. Ştirbei Vodă), anunță Agerpres.

Deplasarea se va face pe banda I de circulaţie, sensul de mers către Catedrala Sf. Iosif.

