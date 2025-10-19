Live TV

Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, azi, pe străzile Capitalei

Data actualizării: Data publicării:
Papa Ioan Paul al II-lea
Papa Ioan Paul al II-lea. Foto: Getty Images
Din articol
Programul ceremoniei Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea Trafic restricționat

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.

Procesiunea va porni de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, situat în apropierea sediului Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti (la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cişmigiu), şi va fi condusă de ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei.

Vor participa preoţi, credincioşi, călugări şi călugăriţe din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de Bucureşti, precum şi preoţi şi credincioşi greco-catolici.

Programul ceremoniei

  • ora 14:15 Credincioșii, preoții, persoanele consacrate și ministranții se vor reuni la monumentul Sfântului Ioan Paul al II-lea
  • ora 14:30 Sfântul Rozariu în fața monumentului, în prezența ÎPS Aurel Percă
  • ora 15:00 Celebrare liturgică prezidată de ÎPS Aurel Percă și binecuvântare cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea
  • ora 15:15 Procesiunea va porni spre Catedrala Sf. Iosif
  • ora 15:45 Sfânta Liturghie solemnă în Catedrala Sf. Iosif, prezidată de ÎPS Aurel Percă

Anul acesta s-au împlinit 26 de ani de la vizita istorică în România a Suveranului Pontif polonez, prima vizită a unui papă în ţara noastră (7-9 mai 1999).

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea

Relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea constă într-o bucăţică de pânză cu câteva picături de sânge ale Suveranului Pontif şi a fost dăruită Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti la 19 mai 2011 de către cardinalul Stanilaw Dziwisz, arhiepiscop emerit de Cracovia, fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersecţia bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, la iniţiativa Nunţiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti, în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în ţara noastră în anul 1999 - prima vizită a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă. Dezvelit la 1 august 2011, monumentul este o operă în bronz a sculptorului sloven de origine bosniacă Mirsad Begic.

Trafic restricționat

Pentru buna desfăşurare a procesiunii, traficul rutier va fi restricţionat (cu excepţia STB) în intervalul orar 14:30 - 15:30, pe str. Pictor Stahi (segmentul de drum cuprins între str. Schitu Măgureanu şi str. Ştirbei Vodă), precum şi pe str. Schitu Măgureanu (segmentul de drum cuprins între str. Grigore Cobălcescu şi str. Ştirbei Vodă), anunță Agerpres.

Deplasarea se va face pe banda I de circulaţie, sensul de mers către Catedrala Sf. Iosif.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
pompieri explozie rahova 1
3
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
dr flavia grosan
5
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”
Digi Sport
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Lingouri de aur
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur –...
pompieri 112
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa, duminică dimineață. „O...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie...
locuri energetice
Românii cred în energii misterioase. Care sunt locurile din țară care...
Ultimele știri
A murit basistul trupei Limp Bizkit. „Ascultaţi basul lui Sam Rivers toată ziua”
Anunțul așteptat de turiști: plaje fără șezlonguri. Ce spun primarii din stațiunile de pe litoral despre proiectul votat de Parlament
„Ne e frică!”. Coșmarul trăit de mii de oameni din satele terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant în ultimii 5 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Annual celebration of the Feast of the Black Nazarene in Philippines
Sute de mii de credincioși s-au adunat la Manila pentru tradiționala procesiune cu „Nazarineanul Negru”
rănit pe o targă cu oameni care îltransportă și alții fotografiază
Un atentat sinucigaș cu bombă a omorât zeci de oameni care participau la o procesiune religioasă în sud-vestul Pakistanului
papa ioan paul ii face cu mana din papamobil
Un nou scandal în Biserica Catolică. Viitorul papă Ioan Paul al II-lea a ascuns cazuri de pedofilie: „A cerut să nu raporteze nicăieri”
papa ioan paul i cu ochelari, zambeste, foto alb negru
Papa Ioan Paul I, care a avut unul dintre cele mai scurte pontificate, a fost beatificat. Ce miracol îi este atribuit
Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul Suveran Pontif care în 1999 vizita o țară majoritar ortodoxă: România
Moaștele papei Ioan Paul al II-lea, furate dintr-o catedrală din Italia
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Fanatik.ro
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii...
Adevărul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea...
Playtech
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc...
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev
Newsweek
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu