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Dronele ucrainene au lovit încă 13 instalații energetice, de apărare și radar, provocând o pană de curent pentru forțele ruse

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Un operator ține în brațe o dronă de atac aerian reutilizabilă, numită „Punisher”, fabricată de compania ucraineană UA Dynamic Foto: Profimedia
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Primul Centru Independent al Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF) din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că a distrus echipamentul militar printr-o serie de „lovituri precise” coordonate, lansate pe timpul nopții, la aproximativ 270 de kilometri dincolo de linia frontului, relatează Kyiv Independent și RBC Ukraine.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, unitatea a afirmat că misiunea de luptă a transformat sistemele rusești de radar și de apărare antiaeriană în „fier vechi”.

USF a declarat că a „neutralizat elemente-cheie” ale rețelei rusești de supraveghere aeriană militară și de apărare antiaeriană.

Printre ținte s-au numărat un sistem de rachete sol-aer TOR-M2 și diverse stații radar, inclusiv sistemele „Nebo”, „Gamma” și „Kasta”, situate în zonele Ieisk, Primorsko-Akhtarsk, Kamișevațkaia, Prihibskii și Șabelskoie.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că a doborât 635 de drone ucrainene în timpul nopții.

Totodată, teritoriile ucrainene ocupate temporar sunt ținta unor atacuri sistematice și continue asupra infrastructurii energetice. În ultimele trei zile, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au lovit încă 13 instalații cheie, potrivit comandantului Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert Brovdi (indicativul de apel Madiar).

Potrivit lui Brovdi, în cadrul operațiunii „Crimean Switch-Off”, forțele ucrainene au lovit alte 13 instalații energetice din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei în ultimele 72 de ore.

În total, în perioada 1 iulie – 2 august, Forțele de Sisteme Fără Pilot au lovit 177 de ținte energetice.

Unitățile ucrainene continuă să lovească în mod sistematic infrastructura energetică utilizată de forțele de ocupație ruse.
Anterior, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au desfășurat o altă operațiune de succes în spatele liniilor ruse.
Potrivit surselor militare, un sistem de apărare aeriană Tor-M2 și șapte stații radar care asigurau protecția aerodromurilor rusești și a altor instalații militare au fost lovite în regiunea Krasnodar din Rusia.

Editor : M.C

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