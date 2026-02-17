Produsele furate cel mai des din magazinele din România. Cum pleacă oamenii cu marfă pentru care nu plătesc

Zeci de furturi au loc zilnic în magazinele din România. Datele Poliției Române arată că numărul acestora este în creștere.

Aproape 15.500 de furturi de la raft au fost raportate anul trecut în magazinele din România, potrivit datelor Newsweek. Numărul a fost mai mare cu aproape 150 față de cel raportat în anul 2024.

Totodată, asta înseamnă că pe zi anul trecut au fost, în medie, 42 de furturi.

Hoții profită de sistemele moderne, cum ar fi casele la care clienții scanează singur produsele sau aplicațiile mobile.

În unele cazuri, aceștia scanează produsele mai ieftine, însă părăsesc magazinul cu produse mult mai scumpe decât cele scanate, iar în alte cazuri aceștia nu scanează toate produsele cu care pleacă din magazin.

Printre produsele cel mai des furate se numără alimentele, cum ar fi mezelurile, brânzeturile și uleiul, dar și dulciurile și băuturile alcoolice.

În acest context, tot mai multe hipermarket-uri și supermarket-uri introduc tot mai multe produse în sisteme antifurt.

Editor : M.B.