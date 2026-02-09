Daniel Băluță continuă războiul cu primarul Ciprian Ciucu. Primarul sectorului 4 vrea să propună în consiliul municipal ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă ea este livrată la temperatura este cea stipulată în contract.

Grupul consilierilor generali PSD a depus un proiect de hotărâre și a convocat, pentru 24 februarie, o ședință extraordinară a Consiliului General al Municipiului București. Potrivit proiectului de hotărâre promovat de grupul PSD, agentul termic nu va fi plătit decât dacă va fi la temperatura prevăzută în contractul de furnizare cu Compania Municipală Termoenergetica.

Dacă va fi adoptată, hotărârea de CGMB va acționa retroactiv, de la 1 ianuarie 2026, a anunțat primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, Daniel Băluță.

„Aceasta este hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o. Ea nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023, nr 13/13.01. Iar la articolul doi al hotărârii se introduc cinci aliniate noi, după cum urmează: Energia termică va fi furnizată populației la parametrii contractuali conveniți, conform diagramei de furnizare actualizată, anexă la contract. Deci, odată cu această prevedere va fi modificat însuși contractul de furnizare a energiei termice, stipulând clar temperatura și nu doar diagrama. Stipulând clar că apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este la temperatura corectă contractuală. Așa se întâmplă lucrurile în orice societate. De ce spun lucrul ăsta? Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare”, a spus Băluță.

„Al 2-lea articol modificat: În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei. Compania Municipală Termoenergetica București SA. are obligația de a actualiza diagrama pentru furnizare energiei termice către populație și asociațiile de proprietari. În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului conform formulei de calcul stabilită prin regulament. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, compania Municipală Termoenergetic A. București SA. are obligația propunerii și stabilirii unei forme de calcul prin regulament, pentru aplicarea diminuărilor de preț, care va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București”.

„Articolul șase. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Compania Municipală Termoenergetica București ESA are obligația inițierii procedurii de negociere cu Electrocentrale București SA ELCEN privind condițiile de explo-exploatare a rețelei de termoficare și de stabilire a noii diagrame de operare a sistemului, compatibilă cu situația actuală a rețelei de termoficare”, mai spune primarul sectorului 4

Editor : Sebastian Eduard