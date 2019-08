Protecţia Copilului Constanţa: Copiii-cerșetori, filmați în Costinești de o turistă, nu există

Copiii-cerșetori, filmați în Costinești de o turistă, nu există. Este concluzia oficială a Direcției de Protecție a Copilului Constanța, care susține că a cerut Poliției să verifice spusele femeii.

Angajaţii instituţiei nu ar fi găsit în stațiune niciun minor care să cerșească, deși în imagini apar zeci de copii, unii de doar cinci - șase ani, care întind mâna și care dorm pe cartoane.

Femeia care a făcut fotografiile în Costineşti, unde mai mulţi copii au fost surprinşi înfometați, desculți, nespălați, trimiși la cerșit pănă la extenuare, a povestit la Digi24 cum a ajuns să sesizeze această situaţie şocantă. Ea a spus că a sesizat Poliţia şi Protecţia Copilului Constanţa şi că, dacă în prima situaţie, a primit un număr de înregistrare, în cea de-a doua nu a primit niciun răspuns.

"Imaginile sunt şocante, la faţa locului e groaznic. Te împiedici de ei, calci peste ei, stau în zona unor cluburi, unde sunt tot felul de atracţii, este aglomeraţie, de multe ori nu îi vezi, poţi călca peste ei.

Erau multe fetiţe, efectiv extenuate, incoerente, semiconştiente.

Nu am văzut niciodată aşa ceva în Costineşti”, a povestit femeia.

Ea a spus că a urmărit copiii după ce plecau de la locurile de cerşit şi că ei mergeau într-o parcare unde erau şi pe cartoane şi alţi minori. Copiii erau însoţiţi de doi adulţi, dintre care „unul era bărbat robust”.

Femeiea a adăugat că nu a sunat la 112 să sesizeze ce a văzut, pentru că a considerat că e un caz mai degrabă de crimă organizată.

„Am adunat aceste imagini ca să îmi susţin petiţia pe care vreau să o depun. Am trimis spre poliţie, IPJ Constanţa şi Protecţia Copilului. Am vrut să fac publică povestea, am înregistrat plângerea la poliţie şi am primit un număr de înregistrare, la Protecţia Copilului nu am primit niciun fel de confirmare. De aceea am vrut să fac acest lucru public”, a afirmat femeia.

Editare Georgiana Marina