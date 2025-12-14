Live TV

Video Străzi împânzite de cerșetori înainte de Sărbători. Cât ajung să câștige pe zi oamenii care stau cu mâna întinsă: „Nu le mai dau”

Data publicării:
cersetor pe strada
Cerșetoria se pedepsește cu amenzi, iar cine folosește un copil în acest sens, riscă închisoarea. Credit foto: Guliver/Getty Images

În preajma Sărbătorilor, românii devin mai milostiv, iar cerșetorii mai numeroși. Intersecțiile din marile orașe s-au umplut de oameni care stau cu mâna întinsă. Situația este aceeași și pe lângă magazine și în piețe. De la mic la mare, sute de oameni apelează la milă, iar dacă sunt refuzați, unii devin recalcitranți. „Este un fenomen care a fost, este și va exista”, spun sociologii. Cerșetoria se pedepsește cu amenzi, iar cine folosește un copil în acest sens, riscă închisoarea.

„Vine Crăciunul, vine Revelionul. Două milioane (n. red. 200 de lei) la zi”, recunoaște cu nonșalanță un cerșetor din Buzău.

Cerșetorii par să se descurce pe străzile din orașe. Cu atât mai mult în perioada Sărbătorilor, când profitul este mai mare.

„Depinde. 1 leu, 2 lei, 3 lei, 10 lei. Eu nu le cer bani, îmi dau ei, îmi mai dau de mâncare, îmbrăcăminte”, recunoaște un alt om al străzii.

Se mută strategic în zonele aglomerate, iar semaforul roșu devine semn clar de program de lucru. Merg la pas printre mașini, se opresc și bat în geam, cu speranța că măcar un șofer va oferi ceva.

Întrebat dacă se fac bani pe stradă, un bărbat răspunde firesc: „Da! Un milion, două (n. red. 100-200 de lei). La o lună cât vin?”. Ce face cu banii? „Țigări, mâncare, o bere, că mai merge”, recunoaște amuzat bărbatul.

În timp ce unii trecători le oferă bani, alții sunt revoltați de prezența lor pe străzi.

„'Dați-mi și mie o pâine". Eu sunt convins că dacă le dai o pâine, o aruncă. Banii ori îi beau sau chiar se droghează”, spune un bărbat.

„Când vezi un om bătrân, poți să-ți faci așa, o impresie. Din păcate, și eu am mai dat, dar m-am învățat minte și nu e bine”, spune altcineva.

„Nici nu-mi vine să mai dau. Am mai dat eu și nu mai vreau. Am văzut că prea-i înșelăciune mare, că ei au bani”, declară o femeie.

„Este un fenomen care a fost, este și va exista. Pentru că, de regulă, există această dimensiune a societății umane, pozitivă, îngăduitoare. În contextul acesta intră și sensibilizarea noastră cu privire la a ajuta pe cineva la nevoie”, concluzionează sociologul Enache Tușa.

Autoritățile spun că persoanele care le oferă bani doar îi încurajează să rămână în stradă. Cerșetoria se pedepsește cu amenzi, iar cine folosește un copil în acest sens, riscă închisoarea.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
5
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri”
Phishing mesaj pe laptop
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică
trotinete electrice
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Cum funcționează aplicația MAI prin care poți reclama șoferii agresivi în trafic. Au fost înregistrate zeci de sesizări în două zile. Foto Shutterstock
ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei. Peste 12.000 de mașini au fost suspendate
pensionara fara bani in portofel
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet”
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina...
drona
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu...
Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus...
nasterea lui isus, betleem, steaua din betleem, craciun
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al...
Ultimele știri
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Limită pentru plățile cash în România. Decizia UE intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție