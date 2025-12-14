În preajma Sărbătorilor, românii devin mai milostiv, iar cerșetorii mai numeroși. Intersecțiile din marile orașe s-au umplut de oameni care stau cu mâna întinsă. Situația este aceeași și pe lângă magazine și în piețe. De la mic la mare, sute de oameni apelează la milă, iar dacă sunt refuzați, unii devin recalcitranți. „Este un fenomen care a fost, este și va exista”, spun sociologii. Cerșetoria se pedepsește cu amenzi, iar cine folosește un copil în acest sens, riscă închisoarea.

„Vine Crăciunul, vine Revelionul. Două milioane (n. red. 200 de lei) la zi”, recunoaște cu nonșalanță un cerșetor din Buzău.

Cerșetorii par să se descurce pe străzile din orașe. Cu atât mai mult în perioada Sărbătorilor, când profitul este mai mare.

„Depinde. 1 leu, 2 lei, 3 lei, 10 lei. Eu nu le cer bani, îmi dau ei, îmi mai dau de mâncare, îmbrăcăminte”, recunoaște un alt om al străzii.

Se mută strategic în zonele aglomerate, iar semaforul roșu devine semn clar de program de lucru. Merg la pas printre mașini, se opresc și bat în geam, cu speranța că măcar un șofer va oferi ceva.

Întrebat dacă se fac bani pe stradă, un bărbat răspunde firesc: „Da! Un milion, două (n. red. 100-200 de lei). La o lună cât vin?”. Ce face cu banii? „Țigări, mâncare, o bere, că mai merge”, recunoaște amuzat bărbatul.

În timp ce unii trecători le oferă bani, alții sunt revoltați de prezența lor pe străzi.

„'Dați-mi și mie o pâine". Eu sunt convins că dacă le dai o pâine, o aruncă. Banii ori îi beau sau chiar se droghează”, spune un bărbat.

„Când vezi un om bătrân, poți să-ți faci așa, o impresie. Din păcate, și eu am mai dat, dar m-am învățat minte și nu e bine”, spune altcineva.

„Nici nu-mi vine să mai dau. Am mai dat eu și nu mai vreau. Am văzut că prea-i înșelăciune mare, că ei au bani”, declară o femeie.

„Este un fenomen care a fost, este și va exista. Pentru că, de regulă, există această dimensiune a societății umane, pozitivă, îngăduitoare. În contextul acesta intră și sensibilizarea noastră cu privire la a ajuta pe cineva la nevoie”, concluzionează sociologul Enache Tușa.

Autoritățile spun că persoanele care le oferă bani doar îi încurajează să rămână în stradă. Cerșetoria se pedepsește cu amenzi, iar cine folosește un copil în acest sens, riscă închisoarea.

