Donald Trump, mesaj despre victoria AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt: „Make Germany Great Again”

Donald Trump a salutat marţi victoria extremei drepte în alegerile de duminică din landul german Saxonia-Anhalt, considerând-o „o seară foarte bună” pentru „partidul populist”, o referire evidentă la Alternativa pentru Germania (AfD: Alternative für Deutschland), care a ieşit cu un avans considerabil în fruntea alegerilor regionale.

Preşedintele american, care a câştigat al doilea mandat cu o platformă antiimigraţie, atribuie victoria partidului de extremă dreapta din Germania normelor şi reglementărilor laxe în materie de imigraţie, pe care le consideră „oribile”, notează News.ro.

„Uau! Partidul Populist din Germania tocmai a avut o seară foarte bună. În sfârşit, s-au săturat de regulile şi reglementările absolut oribile în materie de imigraţie, care au făcut atât de mult rău Germaniei. SUNT ÎN PLINĂ ASCENSIUNE şi nu se vor mai lăsa călcaţi în picioare! MGGA”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, ultimul acronim părând să însemne, într-o interpretare a propriului său slogan, „Make Germany Great Again”. (Faceţi Germania Măreaţă din Nou).

Succesul AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt ⁠face ca un partid de extremă dreaptă să fie la un pas de putere ⁠la nivel regional, pentru prima dată de la ⁠Al Doilea Război Mondial.

Editor : B.E.