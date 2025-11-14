Live TV

curturi in centrul londrei
Corturi în centrul Londrei. Foto: captură Digi24 / sursa: dailymail.co.uk

Centrul Londrei a devenit o mahala. Un reportaj în inima orașului arată imagini dezolante cu zeci de cerșetori care trăiesc în corturi. Printre ei, români și bulgari. Pe una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, magazine de lux se împletesc cu sărăcia în forma ei lucie.

Imaginile filmate de Daily Mail arată un „sat” dărăpănat, plin de corturi aflate chiar în centrul Londrei.

Locuitorii sunt migranți din întreaga lume, în special din Orientul Mijlociu, dar și din România și Bulgaria, la care se adaugă o mână de britanici fără adăpost. Unele corturi mai sofisticate au foișoare, mese, scaune și chiar aparate de gătit.

Majoritatea celor care trăiesc aici sunt bărbați, dar și câteva femei, iar multe dintre ele cerșesc mărunțiș în fața locurilor de parcare.

Locuitorii din zonă, dar și proprietarii de afaceri s-au plâns că o parte din migranți se droghează și fură din magazinele aflate în apropiere. Unii locuitori din corturi s-au înfuriat când au fost întrebați despre șederea lor în zona din jurul stației de metrou Warren Street - locul atacului cu bombă eșuat al unei bande teroriste islamice din iulie 2005.

Un rezident a fost însă bucuros să împărtășească povestea sa cu Daily Mail.

Cesar Rodriguez, în vârstă de 49 de ani, cetățean columbian, a declarat că traiul într-un cort aici a devenit o necesitate după ce și-a pierdut slujba de om de serviciu. „Iubesc Marea Britanie și cultura engleză. Oamenii sunt minunați. De aceea am ales să vin aici acum 25 de ani” a declarat el.

Tatăl său a fost ucis de criminali în Columbia la vârsta de 45 de ani și atunci a decis să plece. „De atunci am fost pe străzi. Mâine e ziua mea. Dar refuz să fiu nefericit.”, a declarat bărbatul pentru publicația britanică.

