Protest neautorizat marți, în Piaţa Victoriei: Jandarmeria anunţă controale și posibile restricții. Cine participă la manifestație

Jandarmeria Capitalei a anunţat că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea ordinii publice şi protecţia participanţilor la adunarea publică ce se va desfăşura marţi, 15 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, printre care instituirea de filtre pentru controlul corporal şi al bagajelor. Pe rețelele sociale este anunțat un prostest masiv al oierilor și fermierilor pentru marți, în Piața Victoriei, iar Jandarmeria precizează că manifestația nu este autorizată conform procedurilor legale. Șoferii sunt sfătuiți să ocolească zona.

„În vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice a manifestaţiei, subliniem importanţa existenţei unui dialog şi a unei bune colaborări între participanţi şi forţele de ordine”, se arată într-un comunicat transmis luni de Jandarmeria Capitalei.

Sursa citată precizează că va avea la faţa locului echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanţii la această adunare publică.

În funcţie de numărul participanţilor, traficul rutier în Piaţa Victoriei poate fi restricţionat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei.

Jandarmeria Capitalei reaminteşte că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel (inclusiv cuţite, bricege ş.a.), materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Totodată, subliniază că, din raţiuni de siguranţă publică, forţele de ordine nu vor permite la adunarea publică accesul persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care şi-au anunţat participarea la protest.

„Din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase. Pentru prevenirea unor situaţii de risc, pe traseele care converg către locul de desfăşurare a adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor efectua controlul corporal şi al bagajelor. Această măsură are un caracter preventiv şi este adoptată pentru protecţia şi siguranţa tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni”, transmite Jandarmeria.

De asemenea, în comunicat se precizează că manifestaţia „nu a urmat procedura prevăzută de Legea 60/1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru declararea prealabilă a adunării publice”.

Pe rețelele sociale este anunțat un protest masiv al oierilor și fermierilor pentru marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei, protest la care sunt așteptați oameni din toată țara. Ei se declară nemulțumiți de interdicția impusă de UE asupra exporturilor de animale vii până la sfârșitul anului.

Pe lângă aceștia, pe unele grupuri este anunțată și prezența unor asociații de rezerviști.

Editor : B.P.