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Exclusiv Președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, despre violențele de la protestul oierilor: „Se vede că nu sunt ciobanii noștri”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PROTEST - FERMIERI - SUVERANISTI - 15 SEP 2026
Ciocniri intre jandarmi si protestatari in timpul unui protest organizat de fermieri si sustinatori ai miscarii suveraniste in fata guvernului, in Bucuresti, 15 septembrie 2026. Inquam Photos / George Calin
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Constanța Ștefan, președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, a declarat la Digi24, marți, că persoanele implicate în incidentele de la protestul din Piața Victoriei nu sunt crescători de animale și acuză prezența unor persoane care ar încerca să provoace haos. Ea afirmă, pe baza informațiilor primite de la oierii aflați la manifestație, că primul incident ar fi avut loc după ce deputatul Ciprian Ciubuc, de la SOS România, i-ar fi instigat pe participanți. Reprezentanta crescătorilor spune că oierii au venit să protesteze pașnic și că manifestația va continua până când Guvernul va discuta cu ei.

„Oamenii noștri sunt cam dezamăgiți, pentru că se vede cu ochiul liber cum au apărut niște persoane, unele cu niște steaguri foarte, foarte înalte. Se vede și după cum sunt îmbrăcați că nu sunt ciobanii noștri, care într-adevăr încearcă să dirijeze într-un fel sau altul ciobanii și să provoace haos”, a declarat Constanța Ștefan.

Aceasta susține că, potrivit informațiilor primite de la oierii prezenți în Piața Victoriei, deputatul Ciprian Ciubuc ar fi instigat participanții la primul incident.

„Se pare că primul incident care a avut loc a fost la instigarea domnului Ciubuc, deputat din Parlamentul României. Așa au spus ciobanii, că Ciubuc i-a instigat. Deci i-a pus să urle, să arunce și a fost de ajuns să fie doi ciobani acolo, că-n rest au fost alte persoane care nu făceau parte din grup”, a afirmat reprezentanta Asociației Țara Loviștei.

Ștefan s-a delimitat și de grupurile cu steaguri aflate în apropierea Guvernului, afirmând că acestea nu îi reprezintă pe crescătorii de animale veniți la manifestație.

„Nu sunt reprezentanții ciobanilor și am mai observat cum s-apropie oamenii de garduri, cum jandarmii dau cu spray sau se agită. A venit un șir foarte mare de jandarmi din partea stângă, dreapta, cum mă uit eu acum la Guvern, din partea stângă. Parcă sunt mai mulți acum jandarmi și mașini de jandarmi decât protestatari”, a spus ea.

Reprezentanta crescătorilor a susținut, de asemenea, că a primit informații potrivit cărora șapte autocare cu oieri ar fi fost oprite în zona Podului Grant și nu ar fi fost lăsate să ajungă în Piața Victoriei. Informația este prezentată ca afirmație a acesteia și nu ca fapt confirmat independent.

Constanța Ștefan a subliniat că manifestația nu are un organizator care să și-o asume, susținând că agricultorii au venit individual la București, pe fondul nemulțumirilor acumulate în sector.

„Nu este protest organizat. Nu poate să și-l asume nimeni pentru că situația a ajuns atât de groaznică în rândul oierilor, că fiecare s-a pus pe mașină și a pornit spre București. Pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Nu se poate, ca nimănui în țara asta, atunci când sunt probleme să nu-i pese. Pentru ce mai avem autorități? Haos nu este numai în piață. Haos este la nivelul întregii țări. Haos este la nivel de guvernare, de conducere a țării. Nu se poate”, a declarat aceasta.

Ea a insistat că scopul crescătorilor de animale este unul pașnic și că principalele lor revendicări vizează sacrificarea oilor și blocarea exporturilor.

„A ajuns România mai rău ca în junglă. Fiecare face ce vrea. Noi am venit aici să manifestăm pașnic, să ia măsuri, să nu ne mai omoare oile, să ne dea drumul la export, să putem să trăim. Și aici sunt persoane care probabil au și alte interese decât aceea de a ne rezolva ceva din probleme. Se vede după steagurile pe care le au. Și noi cât de cât ne cunoaștem între noi, să știți. Nu știm cine sunt.”

Constanța Ștefan spune că lista de revendicări a crescătorilor a fost deja depusă la Guvern și avertizează că protestul va continua dacă autoritățile nu vor începe un dialog cu aceștia.

„Protestul va continua atâta timp până Guvernul nu ne bagă în seamă. De azi-dimineață am făcut cunoscută lista noastră de revendicări. A fost depusă și la Guvern și peste tot. Atâta timp cât nimeni nu vrea să discute cu noi, noi vom continua”, a declarat reprezentanta Asociației Țara Loviștei.

Editor : M.I.

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